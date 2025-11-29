Savaş sinyalini verdi! Hizbullah İsrail'den intikamını alacağını açıkladı

İsrail, Lübnan'la ateşkese rağmen saldırılarını durdurmadı. Beyrut'ta Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olarak bilinen Haytham Ali Tabatabai'ye hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Tabatabai hayatını kaybetti.

''MİSİLLEME İÇİN ZAMAN BELİRLENECEK''

Hizbullah lideri Naim Kasım, Hizbullah'ın İsrail'in saldırısına karşılık verme hakkının bulunduğunu vurgulayarak, bir misilleme için zaman belirleneceğini aktardı. Ayrıca İsrail'in daha geniş kapsamlı hava saldırılarının Hizbullah üzerinde bir etkisi olmayacağını belirtti.

''GELECEKTE BİR SAVAŞ ÇIKABİLİR!''

Kasım, Lübnan ile İsrail arasında yeni bir savaşın patlak vermesi ihtimaline ilişkin, "Gelecekte bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullandı.

Kasım açıklamasında Hizbullah'ın yeni bir savaş senaryosuna yönelik tutumuna ilişkin detay vermezken, Lübnan'a "ordu ve halkına güvenerek" İsrail'e karşı bir plan hazırlaması çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN SALDIRISI

Saldırının düzenlendiği 23 Kasım tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tabatabai'nin hedef alındığı doğrulanarak, "İsrail ordusu Beyrut'un merkezinde, Hizbullah'ın askeri olarak güçlenmesini ve silahlanma çabalarını yöneten liderini vurdu.

Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tavsiyesi üzerine saldırı emrini verdi. İsrail, hedeflerine ulaşmak için her yerde ve her zaman harekete geçmeye kararlıdır" denilmişti.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir yetkili, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı hakkında İsrail'in ABD'yi bilgilendirmediğini ifade etti.