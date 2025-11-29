Menü Kapat
TGRT Haber
13°
 Berrak Arıcan Baş

Savaş sinyalini verdi! Hizbullah İsrail'den intikamını alacağını açıkladı

Hizbullah lideri Naim Kasım savaş sinyali verdi. Hizbullah'ın ikinci ismi Haytham Ali Tabtabai'nin İsrail saldırısında öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağını söyleyen Kasım, savaş için ''Belki çıkabilir, evet!'' dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
09:38
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
09:40

, 'la ateşkese rağmen saldırılarını durdurmadı. Beyrut'ta 'ın 2 numaralı ismi olarak bilinen Haytham Ali Tabatabai'ye hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Tabatabai hayatını kaybetti.

Savaş sinyalini verdi! Hizbullah İsrail'den intikamını alacağını açıkladı

''MİSİLLEME İÇİN ZAMAN BELİRLENECEK''

Hizbullah lideri Naim Kasım, Hizbullah'ın İsrail'in saldırısına karşılık verme hakkının bulunduğunu vurgulayarak, bir misilleme için zaman belirleneceğini aktardı. Ayrıca İsrail'in daha geniş kapsamlı hava saldırılarının Hizbullah üzerinde bir etkisi olmayacağını belirtti.

Savaş sinyalini verdi! Hizbullah İsrail'den intikamını alacağını açıkladı

''GELECEKTE BİR SAVAŞ ÇIKABİLİR!''

Kasım, Lübnan ile İsrail arasında yeni bir savaşın patlak vermesi ihtimaline ilişkin, "Gelecekte bir çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullandı.

Kasım açıklamasında Hizbullah'ın yeni bir savaş senaryosuna yönelik tutumuna ilişkin detay vermezken, Lübnan'a "ordu ve halkına güvenerek" İsrail'e karşı bir plan hazırlaması çağrısında bulundu.

Savaş sinyalini verdi! Hizbullah İsrail'den intikamını alacağını açıkladı

İSRAİL'İN SALDIRISI

Saldırının düzenlendiği 23 Kasım tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tabatabai'nin hedef alındığı doğrulanarak, "İsrail ordusu Beyrut'un merkezinde, Hizbullah'ın askeri olarak güçlenmesini ve silahlanma çabalarını yöneten liderini vurdu.

Savaş sinyalini verdi! Hizbullah İsrail'den intikamını alacağını açıkladı

Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tavsiyesi üzerine emrini verdi. İsrail, hedeflerine ulaşmak için her yerde ve her zaman harekete geçmeye kararlıdır" denilmişti.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir yetkili, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı hakkında İsrail'in ABD'yi bilgilendirmediğini ifade etti.

ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#savaş
#Lübnan
#ateşkes
#Hizbullah
#Haytham Ali Tabatabai
#Dünya
