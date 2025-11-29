Artık Afganistan pasaportu olanlar ABD'ye giremeyecek! Bakan Rubio sebebi açıkladı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırının ardından yeni bir karar alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurduklarını belirterek, "ABD’nin, ülkesini ve halkını korumaktan daha büyük bir önceliği yoktur" açıklamasında bulundu.

İLTİCA KARARLARI DA ASKIDA

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph B. Edlow da, her yabancının mümkün olan en yüksek güvenlik düzeyinde incelenip tarandığından emin olana kadar tüm iltica kararlarının askıya alındığını duyurarak, "Amerikan halkı her zaman önce gelir" dedi.

TRUMP BIDEN'I SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafıza saldıran şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından, bir kez daha önceki ABD Başkanı Joe Biden ve uyguladığı göçmenlik politikalarını hedef almıştı.

ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla buradan getirildiğini gösteren bir fotoğrafı paylaşan Trump, "Bu, Afganistan’dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı. Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekâr Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız!" ifadelerini kullanmıştı.

3. DÜNYA ÜLKELERİNDEN GÖÇ ALINMAYACAK!

Önceki göçmenlik politikalarının ABD’nin kazanımlarını aşındırdığını ve birçok kişi için yaşam şartlarını kötüleştirdiğini savunan Trump, "ABD sisteminin tamamen toparlanmasına imkân tanımak için üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" demişti.

Biden döneminde yasadışı şekilde ülkeye kabul edilen milyonlarca kişi dahil ABD’ye değer katmayan ya da sevmeyen herkesi ülkeden göndereceğini vurgulayan Trump, "Ülkemizin vatandaşı olmayan kişilere yönelik tüm federal yardımları ve destekleri sonlandıracağım. İç huzuru baltalayan göçmenlerin vatandaşlıklarını geri alacağım ve kamuya yük olan, güvenlik riski oluşturan veya batı medeniyetiyle uyumsuzluk sergileyen yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.