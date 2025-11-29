İsrail'in Suriye saldırısına üç Arap ülkesinden sert kınama!

Suudi Arabistan, Yemen ve Libya, İsrail'in Suriye'de Şam Kırsalı ilinin Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıyı ortak bir dille kınadı. Saldırıda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ VURGULANDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarındaki tüm ihlallerini ve istikrarı bozma girişimlerini tamamen reddettiğini açıkladı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in tekrar eden saldırgan eylemlerine son vermesi çağrısı yapıldı.

LİBYA VE YEMEN’DEN ACİL HAREKET ÇAĞRISI

Libya Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek, gerginliği tırmandıran bu eylemlerin durdurulması için uluslararası topluma bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu. Yemen Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, uluslararası toplumdan ciddi adımlar atılmasını talep etti.