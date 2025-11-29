İsrail ordusu Tubas'ı tehdit etti: 'Sonunuz Cenin gibi olur!' Saldırılarda 130 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun 26 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas kentine başlattığı kapsamlı saldırılarda ağır bilançolar ortaya çıktı. Tubas'taki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Nidal Avde, saldırıların başlamasından bu yana 130 Filistinlinin darbedilerek yaralandığını açıkladı.

EVLER ASKERİ KIŞLAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yaralananlardan 66'sının hastaneye kaldırıldığı, kalanların ise bölgede tedavi edildiği belirtildi. İsrail ordusu kente, Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. Böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur" yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

Saldırılar kapsamında evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, eşyaları tahrip etti, bazı evleri askeri kışlaya dönüştürdü ve Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre 162 Filistinliyi gözaltına aldı.