13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Hizbullah'tan İsrail'e sert yanıt: 'Uygun zaman gelecek'

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Heysem Ali Tabatabai'yi öldürmesini "açık bir saldırı ve nitelikli bir suç" olarak nitelendirerek, karşılık verme haklarının bulunduğunu ve bunun için uygun zamanı belirleyeceklerini vurguladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
01:03
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
01:03

lideri Kasım, 'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Tabatabai'yi anma töreninde konuştu. Kasım, konuşmasında, "Bu (Tabatabai'nin öldürülmesi) moralimizi bozamaz, çünkü biz köklü ve uzun yıllara dayanan geleneklere sahip bir partiyiz." dedi.

"İSRAİL DÜŞMANINA BİLGİ SAĞLIYOR"

Lübnan'da adına casusluk yapan ajanların ve sızmaların varlığına işaret eden Kasım, "Casusluk faaliyetleri her zaman var ve uluslararası yayınlar, yabancı uyrukluların gelişi ve hatta bazı Arap istihbaratları nedeniyle açık bir alandayız. Ne yazık ki bunların hepsi İsrail düşmanına istediği bilgiyi sağlamaya katkı sağlıyor." diye konuştu.

"KARŞILIK İÇİN UYGUN ZAMANI BEKLEYCEĞİZ"

Kasım, "Yaşanan olay apaçık bir saldırı ve iğrenç bir suçtur. Buna karşılık verme hakkımız var ve bunun için uygun zamanı belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. İsrail ordusunun 23 Kasım'da Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

"DİRENİŞİN TEMEL TAŞLARINI TAN KOMUTANDI"

Hizbullah, saldırıda askeri kanadının lideri Tabatabai'nin yanı sıra 4 üyesinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Açıklamada, Tabatabai'nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve "direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri" olduğu ifade edilmişti.

ETİKETLER
#İsrail
#Lübnan
#suikast
#Hizbullah
#Tabatabai
#Dünya
