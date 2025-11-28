Sosyal medyada 'Adnan Oktar' operasyonu!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Adnan Oktar Suç Örgütü' lideri hakkındaki paylaşımlar nedeniyle harekete geçildi. "Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda yüzlerce hesaba erişim kısıtlaması getirildi.

BAŞSAVCILIKTAN 'SUÇU ÖVME' İNCELEMESİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri hakkında internet platformlarında ve sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen paylaşımları inceleme altına alındı. Yapılan tespitler üzerine, söz konusu paylaşımlar nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övmek" fiilinden dolayı bir soruşturma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

450 ADET SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Yürütülen soruşturma Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine, konuyu inceleyen ilgili hakimlik tarafından, Adnan Oktar lehine içerik barındıran toplam 450 adet farklı sosyal medya hesabı ile çeşitli internet adresine yönelik hem erişimin engellenmesi hem de içeriğin yayından çıkarılması hükmedildi. Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini bildirdi.