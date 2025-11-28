Sosyal medyada 'Adnan Oktar' operasyonu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Adnan Oktar Suç Örgütü' lideri hakkındaki paylaşımlar nedeniyle harekete geçildi. "Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda yüzlerce hesaba erişim kısıtlaması getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri hakkında internet platformlarında ve sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen paylaşımları inceleme altına alındı. Yapılan tespitler üzerine, söz konusu paylaşımlar nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övmek" fiilinden dolayı bir soruşturma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.
Yürütülen soruşturma Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine, konuyu inceleyen ilgili hakimlik tarafından, Adnan Oktar lehine içerik barındıran toplam 450 adet farklı sosyal medya hesabı ile çeşitli internet adresine yönelik hem erişimin engellenmesi hem de içeriğin yayından çıkarılması hükmedildi. Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini bildirdi.