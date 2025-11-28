Menü Kapat
18°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Alper Potuk takımdan ayrıldı: Kulüpten resmi açıklama!

Alper Potuk'tan kariyeri adına sürpriz bir hamle geldi. Ankara Keçiörengücü forması giyen 34 yaşındaki Alper Potuk, yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Alper Potuk takımdan ayrıldı: Kulüpten resmi açıklama!
Alper Potuk'un Ankara Keçiörengücü kariyeri kısa sürdü. Yaklaşık 2.5 ay önce 1. Lig ekibi ile anlaşan Alper Potuk, şu ana kadar sadece 5 maç oynadığı Ankara Keçiörengücü ile sürpriz şekilde yollarını ayırdı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

https://x.com/ankara_kg/status/1994452108259606831?s=20

ALPER POTUK'TAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA VEDA

"Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum."

Alper Potuk takımdan ayrıldı: Kulüpten resmi açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

ALPER POTUK KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN ÖNCE HANGİ TAKIMDAYDI?
Deneyimli futbolcu, Gostivar forması giyiyordu.
Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!
Trabzonspor'da Andre Onana sürprizi: Yıldız eldiven için kritik transfer raporu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
