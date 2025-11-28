Kocaelispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti: Körfez'de Süper Lig coşkusu!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Körfez ekibinin galibiyet golü, 24. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Bu sonuçla birlikte yeşil siyahlılar 18 puana yükselirken, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl.

Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth).

Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor).

https://x.com/Kocaelispor/status/1994480852471103794?s=20