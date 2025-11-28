Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Kocaelispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti: Körfez'de Süper Lig coşkusu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Kocaelispor ile Gençlerbirliği sahaya çıktı. Selçuk İnan yönetimindeki Körfez temsilcisi, kendi evinde galip geldi.

Kocaelispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti: Körfez'de Süper Lig coşkusu!
, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 'ni 1-0 ile geçti. Körfez ekibinin galibiyet golü, 24. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Bu sonuçla birlikte yeşil siyahlılar 18 puana yükselirken, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Kocaelispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti: Körfez'de Süper Lig coşkusu!

Stat:

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl.

Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth).

: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor).

https://x.com/Kocaelispor/status/1994480852471103794?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIM GELECEK HAFTA KİMLERLE OYNAYACAK?
Kocaelispor; Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, Gençlerbirliği ise kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
