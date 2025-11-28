Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu: Zelenski'nin en yakınındaki isim Andriy Yermak istifa etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu: Zelenski'nin en yakınındaki isim Andriy Yermak istifa etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
21:09
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
21:09

Devlet Başkanı , Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, resmi hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Yermak'ın istifasını sunduğunu doğrulayarak kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi.

Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu: Zelenski'nin en yakınındaki isim Andriy Yermak istifa etti

"DAİMA VATANSEVER BİR DURUŞU OLDU"

Yermak'a görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Zelenskiy, "Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu." dedi.

Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu: Zelenski'nin en yakınındaki isim Andriy Yermak istifa etti

Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeniden yapılanma sürecine işaret ederek, yeni başkanın belirlenmesi için istişarelere yarın başlayacağını ve sürecin şeffaf yürütüleceğini duyurdu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ARAMA YAPILMIŞTI

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirmişti.

NABU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilmişti.

ETİKETLER
#ukrayna
#istifa
#yolsuzluk
#Volodimir Zelenskiy
#Andriy Yermak
#Devlet Başkanlığı Ofisi
#Ukrayna Bürosu
#Dünya
