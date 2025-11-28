Tehdit ve şantaj çetesi C7K hakkında karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telegram’daki "C7K" isimli grup için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yapan; kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 12 şüpheli hakkında karar verildi.

Şüphelilerin 7’si "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet" tutuklandı. 5 şüpheli de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.