Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Telegram üzerinden tehdit ve şantaj çetesine operasyon! Neredeyse hepsi çocuk

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram üzerinden hakaret ve tehditlerde bulunan içinde çocukların da bulunduğu çeteye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Telegram üzerinden tehdit ve şantaj çetesine operasyon! Neredeyse hepsi çocuk
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 12:04

Telegram isimli sosyal medya platformunda konuşlanan C7K isimli grup dehşet saçmaya devam ediyor. Kedilere işkence edip, kız çocuklarına tehditler yağdıran üyeleri için operasyonun düğmesine basıldı.

9'U ÇOCUK 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin anılan grup/kanal içerisinde başta şehitlere, gazilere ve aile yakınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine, kamuoyu tarafından bilinen hayatını kaybetmiş vatandaşların ailelerine, dini ve manevi değerlere, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli mesajlar gönderdikleri, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip herkese açık şekilde paylaşımda bulundukları tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK-136), suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK-220), bilişim sistemine girme (TCK.243), bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok atme veya değiştirme (TCK.244), 7545 sayılı Kanunu'na muhalefet" suçlarında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zehir tacirine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk operasyonu! Hedeflerinde savunma sanayi vardı: Verileri depolamışlar
ETİKETLER
#siber güvenlik
#çete
#C7k
#Çocukların Korunması
#Telefon İşkence
#Tehditler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.