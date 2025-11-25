Zehir tacirine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Pendik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Tespit edilen ikamete ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

71 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan ev ve araçtaki aramalarda ise 71 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettiği öğrenildi.