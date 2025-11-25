Mavi yumurtlayan tavuğu tişörtün içinde koyarak çaldı! Hırsızlık anı kamerada

Osmaniye'nin bir evin bahçesinde bulunan kümese giren hırsız, mavi yumurtlayan cins 5 tavuğu çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin tavukları çamaşır ipinde asılı duran bir tişörtün içine koyarak kaçtığı anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan tavukların yumurtladığı mavi yumurtaların vitamin değerinin yüksek olduğundan dolayı beslediğini söyleyen Sertan Yılmaz, "Hırsızlık olayında mesela güvenlik kameralarımız olduğu halde artık güvenlik kameralarına bile tenezzül bile etmiyorlar. Göstere göstere kümesten orijinal tavuklarımızı seçiyorlar, normal tavuklarımızı ellemiyor. Yani cins marka tavukları seçiyor. Yani kendi yetiştirmiş gibi, kendi kümesi gibi, daha önceden gelip keşif yapıyorlar herhalde buralarda. Akşamda hava kararmaya müteakip yani yemek yerken o saatleri seçiyorlar. Gündüz gözleri, gündüzleri evde kimsenin olmadıkları bir saati seçiyorlar. Biz usandık hırsızlardan" dedi.