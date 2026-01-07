Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat son halini paylaştı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Lale Devri, Hangimiz Sevmedik, Çifte Bela ve Sihirli Annem gibi dizilerde rol alan 72 yaşındaki Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Zorlu ameliyatlar geçiren Gül Onat'ın son hali ise sevenlerini mutlu etti.

KANSERLE MÜCADELE EDEN GÜL ONAT'TAN YENİ KARE

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat , geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Son sağlık durumu merak edilen Gül Onat, paylaştığı fotoğrafla sevenlerini mutlu etti. AVM'de poz veren Gül Onat, "Tüm dostlara sevgiler" notunu düşerken, dinç görüntüsüne ise beğeni yağdı.

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat, ''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.'' ''Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.'' sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı.