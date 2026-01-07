Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat son halini paylaştı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Sihirli Annem dizisindeki Perihan Teyze rolüyle beğeni toplayan Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Gül Onat, son haliyle ise sevenlerini mutlu etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
10:36
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
10:36

Lale Devri, Hangimiz Sevmedik, Çifte Bela ve Sihirli Annem gibi dizilerde rol alan 72 yaşındaki Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Zorlu ameliyatlar geçiren Gül Onat'ın son hali ise sevenlerini mutlu etti.

KANSERLE MÜCADELE EDEN GÜL ONAT'TAN YENİ KARE

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat , geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat son halini paylaştı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Son sağlık durumu merak edilen Gül Onat, paylaştığı fotoğrafla sevenlerini mutlu etti. AVM'de poz veren Gül Onat, "Tüm dostlara sevgiler" notunu düşerken, dinç görüntüsüne ise beğeni yağdı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat son halini paylaştı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat, ''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.'' ''Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.'' sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat son halini paylaştı! Takipçilerinden beğeni yağdı
TGRT Haber
