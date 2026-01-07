Sosyeteyi karıştan boşanma davası! Ömer Sarıgül arabayı geri istedi, Revna Sarıgül öfke kustu

Revna Sarıgül'ün, 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediği, Ömer Sarıgül'ün de 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif ettiği gündeme geldi. Ömer Sarıgül son olarak ise Revna Sarıgül'ün kullandığı aracı geri istedi.

ÖMER SARIGÜL, REVNA SARIGÜL'ÜN ARACINI BİLE İSTEDİ

Ömer Sarıgül, Revna Sarıgül'ün yıllarca kullandığı aracı geri istediği ortaya çıktı. Revna Hanım, iki gün içinde cipi vermezse hukuki işlem başlatılacakmış.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Revna Sarıgül, "Çocuklarımın babası, ayrı yaşamaya başladıktan sonra çocuklarım ve benim için maddi destekte bulunmadığı gibi çocuklarımı okula götürüp getirdiğim tek arabayı bile benden geri istemiştir. Üstelik söz konusu araç, kendi aracımın satılması sonucunda elde edilen para da kullanılarak alınmış ve kendi şirketi üzerine yapılmıştır" dedi.

REVNA SARIGÜL: EKONOMİK GÜCÜM YOK

Zor bir süreçten geçtiğini belirten Revna Sarıgül, "Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım" dedi.