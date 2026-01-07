Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sosyeteyi karıştan boşanma davası! Ömer Sarıgül arabayı geri istedi, Revna Sarıgül öfke kustu

Sosyetenin konuştuğu Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül'ün boşanma davasında yeni gelişme yaşandı. Revna Sarıgül aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat isterken, Ömer Sarıgül ise kendi şirketinin üzerine olan ve Revna Sarıgül'ün kullandığı aracı geri istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sosyeteyi karıştan boşanma davası! Ömer Sarıgül arabayı geri istedi, Revna Sarıgül öfke kustu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 10:03

Revna Sarıgül'ün, 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediği, Ömer Sarıgül'ün de 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif ettiği gündeme geldi. Ömer Sarıgül son olarak ise Revna Sarıgül'ün kullandığı aracı geri istedi.

ÖMER SARIGÜL, REVNA SARIGÜL'ÜN ARACINI BİLE İSTEDİ

Ömer Sarıgül, Revna Sarıgül'ün yıllarca kullandığı aracı geri istediği ortaya çıktı. Revna Hanım, iki gün içinde cipi vermezse hukuki işlem başlatılacakmış.

Sosyeteyi karıştan boşanma davası! Ömer Sarıgül arabayı geri istedi, Revna Sarıgül öfke kustu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Revna Sarıgül, "Çocuklarımın babası, ayrı yaşamaya başladıktan sonra çocuklarım ve benim için maddi destekte bulunmadığı gibi çocuklarımı okula götürüp getirdiğim tek arabayı bile benden geri istemiştir. Üstelik söz konusu araç, kendi aracımın satılması sonucunda elde edilen para da kullanılarak alınmış ve kendi şirketi üzerine yapılmıştır" dedi.

Sosyeteyi karıştan boşanma davası! Ömer Sarıgül arabayı geri istedi, Revna Sarıgül öfke kustu

REVNA SARIGÜL: EKONOMİK GÜCÜM YOK

Zor bir süreçten geçtiğini belirten Revna Sarıgül, "Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım" dedi.

Sosyeteyi karıştan boşanma davası! Ömer Sarıgül arabayı geri istedi, Revna Sarıgül öfke kustu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şafak Sezer'in yeni halini görenler "Botoks sana yaramamış" dedi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi sonuçları çıktı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.