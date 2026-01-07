Antalya'da kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5035 sokakta meydana gelen kazada, 5062 sokak istikametine seyir halindeki Bediha B.’nin kullandığı otomobil, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Aygül A. Ş.’nin kullandığı otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Aygül A. Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan küçük yaştaki kızı İ. Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.