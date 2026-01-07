Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Kimlere ekstra ödeme yapılacak?

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 54 bin liranın üzerinde olup bu yılın ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin daha fazla kıdem tazminatı almasını sağlayacak. Örneğin, brüt ücreti 65 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2025 tarihinde işten ayrılmışsa 535.104 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işçi 1 Ocak 2026 veya sonrasında işten ayrıldığında 644.558 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 109 bin 454 lira artacak.

