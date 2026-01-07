Menü Kapat
AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Kar, fırtına, yağmur: Megakent beyaza bürünecek

AKOM, İstanbul için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda peş peşe uyarılarda bulundu. Kentte bugün akşam saatlerinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildiren AKOM, kar yağışı için de tarih verdi. Sıcaklıkların büyük bir oranda düşeceği pazartesi gününü işaret eden AKOM, İstanbul'u yüksek kesimlerinde kar yağışının görleceğini aktardı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'un kar yağışıyla birlikte beyaza bürüneceğini söyledi. İşte detaylar...

AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Kar, fırtına, yağmur: Megakent beyaza bürünecek
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 11:06

İstanbul'da yeni yılın ilk gününden itibaren artan sıcaklıklar önümüzdeki günlerde büyük bir oranda düşecek. AKOM'un yayımladığı hava durumu raporunda; İstanbul'da sıcaklıkların bir anda 10 derece birden düşeceği bildirildi.

AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Kar, fırtına, yağmur: Megakent beyaza bürünecek

Bugün akşam saatlerini işaret eden AKOM, İstanbul genelinde kuvvetli rüzgar beklendiğini aktardı. AKOM, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Kar, fırtına, yağmur: Megakent beyaza bürünecek

AKŞAM SAATLERİNDE DİKKAT!

AKOM'un açıklamasına göre; rüzgarın akşam saatlerinden itibaren (22.00) güney yönlerden kuvvetlenmesi, perşembe sabahından (08.00) itibaren ise fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Kar, fırtına, yağmur: Megakent beyaza bürünecek

İSTANBUL'A PAZARTESİ KAR GELİYOR!

AKOM, İstanbul'da kar yağışı için de tarih verdi. Pazartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur görüleceğini aktaran AKOM, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Kar, fırtına, yağmur: Megakent beyaza bürünecek

ORHAN ŞEN: PAZARTESİNE DİKKAT!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışının pazartesi günü başlayacağını kaydeden Şen, İstanbul'a yeni bir soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinden geleceğini bildirdi.

AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar! Kar, fırtına, yağmur: Megakent beyaza bürünecek

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNECEK

Son verilere bakıldığında İstanbul’da kar ihtimalinin güçlendiğini aktaran Şen, “Şu andaki verilere göre İstanbul beyaza bürünecek gibi duruyor. Sıcaklık 5-6 dereceye kadar düşecek. Trakya dahil olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde pazartesi günü, yani 12 Ocak’ta kar yağışı bekleniyor” ifadelerini kullandı.

