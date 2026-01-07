Kahvehane çıkışında tekme tokat birbirine girdiler: O anlar kamerada!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam Pınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kahvehaneden çıkan grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erirken grubun polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan kişilerin tespit edilmesi ve kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.