En düşük emekli maaşı artacak mı? Ahmet Sözcan'dan kritik kulis bilgisi

Memur ve memur emeklileri maaş zamları belli oldu. En Düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira oldu. Emekli maaşlarına düzenleme olacak mı? TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik beklenti ve talepler olduğunu belirterek kulis bilgisi paylaştı.

Çalışan emekliler arasında uçurum olduğunu söyleyen Sözcan, "Neden uçurum oluyor? 2008 yılında aylık bağlama oranları değişti. Yani normal çalışan bir kişi emekli olduğu zaman maaşının neredeyse %40–%50’si gidiyor. Emekli olduğu zaman aldığı maaşın yarısını alabiliyor. Dolayısıyla aylık bağlama oranları da değiştiği için emekli maaşları giderek küçülmeye başladı ve gerçekten de normal bir vatandaşın geçinemeyeceği boyutlara ulaştı" dedi.

En düşük emekli aylığının memur emeklileri için 28.866 lira olduğunu hatırlatan Sözcan, "Normal en düşük emekli aylığı ise 18.938 lira. Yani asgari ücretin bile altında. Dolayısıyla baktığımız zaman bu zam oranlarıyla emeklilerin geçinmesi mümkün değil. Dolayısıyla emeklilere de mutlaka bir seyyanen zam yapılması lazım. Memur sendikaları da dün açıklama yaptılar. Onlar da bu zam oranlarından memnun değiller" diyerek durumu özetledi.

SEYYANEN ZAM ŞART

Şimdi SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin %12,19 oranında zam aldığını hatırlatan Sözcan, memur ve memur emeklilerinin ise %18,60 oranında zam aldığını vurguladı. Memurların toplu sözleşmeden kaynaklanan puanları olduğu için arada böyle bir fark oluştuğunu belirten Sözen, bu tabloda seyyanen bir zam yapılması gerektiği görüldüğünü söyledi..

Kök aylığı belli bir oranın altında olanlar bu zam oranlarından faydalanamadığı bilgisini de pekiştiren Sözcan, "18.938 liranın altında kalıyorlar. Onlar için de her zaman bir yasal düzenleme yapılıyor. Düzenleme geçmezse hiç zamdan faydalanamamış gibi oluyorlar. En düşük emekli aylığı artırılırken bu sefer de bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Yıllarca çalışmış, daha fazla prim ödemiş, uzun yıllar prim ödemiş çalışanla daha az çalışmış, daha düşük prim ödemiş emeklinin maaşı eşitleniyor. Makas daralıyor" diyerek emeklilerin sorunlarına yer verdi.

En düşük emekli aylığını artırırken daha yüksek alanların maaşını sabit tuttuğunuzda adaletsizlik ortaya çıktığını ifade eden Sözcan, "Daha az çalışıp daha az prim ödemiş kişinin maaşı yükseliyor; ancak daha uzun yıllar çalışmış, daha yüksek prim ödemiş kişinin maaşı sabit kalıyor. Böylelikle en düşük maaşla yüksek maaş arasındaki makas kapandığı için yüksek prim ödemenin ve daha fazla çalışmanın bir anlamı kalmamış gibi oluyor. Bu da sosyal güvenlik sistemini zedeleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Sosyal güvenlik sisteminde adaletli, kalıcı, herkesi memnun edecek yeni bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyleyen Sözcan, bir de kritik kulis bilgisine yer verdi.

KULİSLERLE NE KONUŞULUYOR?

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik beklenti ve talepler olduğunu söyleyen Sözcan, "Daha önceki dönemlerde de buna yönelik bazı düzenlemeler oldu biliyorsun. Önümüzdeki süreçte bir teklif Meclis’e gelebilir. Dolayısıyla en düşük emekli aylığının artırılması yönünde bir beklenti var. O beklentinin karşılanmasına yönelik adım atılabilir. Tabii bu AK Parti’nin hazırlayacağı teklife bağlı. Beklentinin olduğunun altını çizmekte fayda var" dedi.