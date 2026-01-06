Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

AKOM, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısı daha geldi. AKOM'un İstanbul için yayımladığı yeni hava durumu raporunda kar yağışının yeniden megakente geleceği duyuruldu. Hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği cuma gününü işaret eden AKOM, yüksek kesimlerde kar yağışının görüşeceğini açkladı. İşte detaylar...

06.01.2026
06.01.2026
10:23

İstanbulluların merakla beklediği haber geldi. AKOM, kar yağışı için yeni tarihi açıkladı. Yeni yıla kar yağışı altında giren İstanbul'da 8 gün aradan sonra yeniden kar yağışı görülecek.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM'un 1 haftalık yayımladığı hava durumu raporunda; İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların aniden düşeceği ve 9 Ocak Cuma günü yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği bildirildi.

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hafta ortasına (Çarşamba) kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı yaşanması beklenmezken sıcaklıkların 15–17°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibariyle sıcaklıkların tekrar 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu ise şöyle;

07.01.2026 – ÇARŞAMBA

  • Durum: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
  • Min: 12°C – Max: 17°C
  • Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

08.01.2026 – PERŞEMBE

  • Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu
  • Min: 6°C – Max: 13°C
  • Yağış Miktarı: 10–25 kg arası

09.01.2026 – CUMA

  • Durum: Hafif yağmur, yüksekler karla karışık
  • Min: 2°C – Max: 6°C
  • Yağış Miktarı: 3–7 kg arası
10.01.2026 – CUMARTESİ

  • Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu
  • Min: 6°C – Max: 12°C
  • Yağış Miktarı: 10–20 kg arası

11.01.2026 – PAZAR

  • Durum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Min: 5°C – Max: 9°C
  • Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

12.01.2026 – PAZARTESİ

  • Durum: Parçalı ve çok bulutlu
  • Min: 3°C – Max: 7°C
  • Yağış: Beklenmiyor
#Yaşam
