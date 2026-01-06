AKOM, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

İstanbulluların merakla beklediği haber geldi. AKOM, kar yağışı için yeni tarihi açıkladı. Yeni yıla kar yağışı altında giren İstanbul'da 8 gün aradan sonra yeniden kar yağışı görülecek.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM'un 1 haftalık yayımladığı hava durumu raporunda; İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların aniden düşeceği ve 9 Ocak Cuma günü yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği bildirildi.

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hafta ortasına (Çarşamba) kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı yaşanması beklenmezken sıcaklıkların 15–17°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibariyle sıcaklıkların tekrar 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu ise şöyle;

07.01.2026 – ÇARŞAMBA

Durum: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu

Min: 12°C – Max: 17°C

Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

08.01.2026 – PERŞEMBE

Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

Min: 6°C – Max: 13°C

Yağış Miktarı: 10–25 kg arası

09.01.2026 – CUMA

Durum: Hafif yağmur, yüksekler karla karışık

Min: 2°C – Max: 6°C

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

10.01.2026 – CUMARTESİ

Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

Min: 6°C – Max: 12°C

Yağış Miktarı: 10–20 kg arası

11.01.2026 – PAZAR

Durum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Min: 5°C – Max: 9°C

Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

12.01.2026 – PAZARTESİ