AKOM, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

İstanbulluların merakla beklediği haber geldi. AKOM, kar yağışı için yeni tarihi açıkladı. Yeni yıla kar yağışı altında giren İstanbul'da 8 gün aradan sonra yeniden kar yağışı görülecek.
AKOM'un 1 haftalık yayımladığı hava durumu raporunda; İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların aniden düşeceği ve 9 Ocak Cuma günü yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği bildirildi.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hafta ortasına (Çarşamba) kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı yaşanması beklenmezken sıcaklıkların 15–17°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibariyle sıcaklıkların tekrar 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."
AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu ise şöyle;
07.01.2026 – ÇARŞAMBA
08.01.2026 – PERŞEMBE
09.01.2026 – CUMA
10.01.2026 – CUMARTESİ
11.01.2026 – PAZAR
12.01.2026 – PAZARTESİ