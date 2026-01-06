İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak İzmir'de Bornova, Konak, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylı takvim belli oldu. Üç güne yayılan çalışmalar kapsamında çok sayıda ilçe ve mahallede belirli saatlerde elektrik verilemeyecektir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 OCAK

Çiğli

Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

Yıldırım Beyazıt, Rafet Paşa, Gazi Osman Paşa, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerinde günün farklı saatlerinde kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler gece saatlerinden başlayarak gün içinde 16.30’a kadar sürebilecektir.

Konak

Muammer Akar, General Kazım Özalp, Esentepe ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde gece ve gündüz saatlerinde bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Karabağlar

Muammer Akar, Mehmet Ali Akman, Esentepe, General Kazım Özalp ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacaktır.

Dikili

İsmetpaşa, Demirtaş, Aşağıkırıklar ve Salimbey mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

Ödemiş

Sekiköy, Kayaköy, Bademli, Ovakent, Konaklı, Halıköy, Kemer ve çok sayıda kırsal mahallede gün boyu farklı saatlerde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Torbalı

Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler, Arslanlar ve çevre mahallelerde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tire

Çiniyeri ve Kürdüllü mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Kiraz

Çömlekçi, Aydoğdu, Altınoluk, Çayağzı, Karaburç ve çevre kırsal mahallelerde gün boyunca süren geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Karşıyaka

Örnekköy ve Şemikler mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

8 OCAK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayraklı

Doğançay, Mansuroğlu, Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengizhan mahallelerinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Çiğli

Esentepe Mahallesi’nde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır

Yusuflu, Buruncuk, Fatih, Yakacık ve merkez mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Karabağlar

Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Urla

Altıntaş, Yaka ve Torasan mahallelerinde gün içerisinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

Seferihisar

Efemçukuru, Kavacık, Payamlı, Gödence, Gölcük ve çevre mahallelerde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Aliağa

Samurlu, Bozköy, Horozgediği, Siteler ve Çakmaklı mahallelerinde kısa süreli planlı kesintiler yapılacaktır.

Buca

Barış, Dicle, Yiğitler ve çevre mahallelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Güzelbahçe

Yalı, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde sabah ve akşam saatlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Menderes

Develi, Cüneytbey, Altıntepe ve Küner mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menemen

30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde günün farklı saatlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Çeşme

Boyalık, Altınyunus, Ilıca, Sakarya, Alaçatı ve çevre mahallelerde sabah erken saatlerde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 OCAK 2026

Çiğli

Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca

Şirinkapı, Yaylacık, İnkılap ve Akıncılar mahallelerinde gün boyu farklı saatlerde elektrik kesintileri yapılacaktır.

Bornova

Erzene, Yunus Emre ve Doğanlar mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Bayraklı

Postacılar, Soğukkuyu ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Balçova

Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde gece saatlerinde uzun süreli bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Konak

İsmet Paşa, Ferahlı, Küçükada, Levent, Zeytinlik ve çevre mahallelerde gün içinde kısa ve uzun süreli kesintiler yaşanacaktır.

Foça

Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Kazım Dirik ve çevre mahallelerde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemalpaşa

Çınarköy Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Tire

İbni Melek, Fatih ve Çayırlı mahallelerinde gün içerisinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.