İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak İzmir'de Bornova, Konak, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylı takvim belli oldu. Üç güne yayılan çalışmalar kapsamında çok sayıda ilçe ve mahallede belirli saatlerde elektrik verilemeyecektir.
Çiğli
Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bornova
Yıldırım Beyazıt, Rafet Paşa, Gazi Osman Paşa, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerinde günün farklı saatlerinde kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler gece saatlerinden başlayarak gün içinde 16.30’a kadar sürebilecektir.
Konak
Muammer Akar, General Kazım Özalp, Esentepe ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde gece ve gündüz saatlerinde bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacaktır.
Karabağlar
Muammer Akar, Mehmet Ali Akman, Esentepe, General Kazım Özalp ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacaktır.
Dikili
İsmetpaşa, Demirtaş, Aşağıkırıklar ve Salimbey mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.
Ödemiş
Sekiköy, Kayaköy, Bademli, Ovakent, Konaklı, Halıköy, Kemer ve çok sayıda kırsal mahallede gün boyu farklı saatlerde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.
Torbalı
Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler, Arslanlar ve çevre mahallelerde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
Tire
Çiniyeri ve Kürdüllü mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Kiraz
Çömlekçi, Aydoğdu, Altınoluk, Çayağzı, Karaburç ve çevre kırsal mahallelerde gün boyunca süren geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
Karşıyaka
Örnekköy ve Şemikler mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
Bayraklı
Doğançay, Mansuroğlu, Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengizhan mahallelerinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacaktır.
Çiğli
Esentepe Mahallesi’nde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bayındır
Yusuflu, Buruncuk, Fatih, Yakacık ve merkez mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Karabağlar
Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Urla
Altıntaş, Yaka ve Torasan mahallelerinde gün içerisinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.
Seferihisar
Efemçukuru, Kavacık, Payamlı, Gödence, Gölcük ve çevre mahallelerde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacaktır.
Aliağa
Samurlu, Bozköy, Horozgediği, Siteler ve Çakmaklı mahallelerinde kısa süreli planlı kesintiler yapılacaktır.
Buca
Barış, Dicle, Yiğitler ve çevre mahallelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Güzelbahçe
Yalı, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde sabah ve akşam saatlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
Menderes
Develi, Cüneytbey, Altıntepe ve Küner mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Menemen
30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde günün farklı saatlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
Çeşme
Boyalık, Altınyunus, Ilıca, Sakarya, Alaçatı ve çevre mahallelerde sabah erken saatlerde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Çiğli
Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Buca
Şirinkapı, Yaylacık, İnkılap ve Akıncılar mahallelerinde gün boyu farklı saatlerde elektrik kesintileri yapılacaktır.
Bornova
Erzene, Yunus Emre ve Doğanlar mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.
Bayraklı
Postacılar, Soğukkuyu ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacaktır.
Balçova
Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde gece saatlerinde uzun süreli bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Konak
İsmet Paşa, Ferahlı, Küçükada, Levent, Zeytinlik ve çevre mahallelerde gün içinde kısa ve uzun süreli kesintiler yaşanacaktır.
Foça
Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Kazım Dirik ve çevre mahallelerde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kemalpaşa
Çınarköy Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi olacaktır.
Tire
İbni Melek, Fatih ve Çayırlı mahallelerinde gün içerisinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.