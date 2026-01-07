Kaza kavşağı haline gelen dönüşte yaşanan kaza kamerada!

Hatay'ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada, seyir halinde olan otomobil, sola dönmek için manevra yaptığı esnada karşıdan gelen başka otomobille çarpıştı. İki otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.