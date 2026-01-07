Suudi borsasında tarihi adım: Kapılar yabancı yatırımcıya tamamen açıldı

Kategoriler
Suudi Arabistan, sermaye girişlerini hızlandırmak için hisse senedi piyasasındaki tüm yabancı yatırımcı kısıtlamalarını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte Suudi borsasında işlem yapmak isteyenler için nitelik şartı aranmayacak.
Suudi Arabistan, sermaye piyasalarında uzun süredir konuşulan bir adımı hayata geçirdi. Krallık, ülkeye daha fazla yabancı sermaye çekmek amacıyla hisse senedi piyasasını tüm yabancı yatırımcılara açma kararı aldı. Sermaye piyasası düzenleyici kurumunun yaptığı açıklamayla, yabancıların borsada işlem yapabilmesi için geçerli olan tüm koşullar yürürlükten kaldırıldı.
Daha önce yabancı yatırımcılar için ciddi eşikler vardı. Örneğin, piyasaya girmek isteyenlerin en az 500 milyon dolarlık varlık yönetmesi gerekiyordu. Ancak salı günü piyasalar kapandıktan sonra yapılan duyuruda, bu kriterlerin artık tamamen geçersiz olduğu belirtildi. Kurum, “Tüm yabancı yatırımcı grupları, herhangi bir nitelik şartı aranmaksızın piyasaya erişebilecek” ifadesini kullandı. Yani açıkçası, kapı artık herkese açık.
Bu kararın arka planında, Suudi borsasının son dönemdeki performansı da var. Geçen yıl Tadawul All Share Endeksi yaklaşık yüzde 13 gerileyerek, diğer gelişmekte olan ülke borsalarının gerisinde kaldı. Buna rağmen, 2,3 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğüne sahip Suudi borsasında yabancı yatırımcıların payı dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Düzenleyici kurumun verilerine göre, eylül ayı sonu itibarıyla yabancıların elindeki hisselerin değeri 590 milyar Suudi riyalini, yani 157,3 milyar doları aştı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 88’i ise ana endekste yer aldı.