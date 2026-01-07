Suudi borsasında tarihi adım: Kapılar yabancı yatırımcıya tamamen açıldı

ZAYIF PERFORMANS SONRASI GELEN HAMLE

Bu kararın arka planında, Suudi borsasının son dönemdeki performansı da var. Geçen yıl Tadawul All Share Endeksi yaklaşık yüzde 13 gerileyerek, diğer gelişmekte olan ülke borsalarının gerisinde kaldı. Buna rağmen, 2,3 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğüne sahip Suudi borsasında yabancı yatırımcıların payı dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Düzenleyici kurumun verilerine göre, eylül ayı sonu itibarıyla yabancıların elindeki hisselerin değeri 590 milyar Suudi riyalini, yani 157,3 milyar doları aştı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 88’i ise ana endekste yer aldı.