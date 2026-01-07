Tuğyan Ülkem Gülter "Annem yaptı" dedi! Darp edilmiş haldeki görüntüsünün altındaki gerçek tüyler ürpertti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yalova'daki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan katen adam öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği öğrenildi.
Tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü ile yaşadığı her tartışmayı kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Tuğyan darp edilmiş halde çektiği bir videoyu WhatsApp üzerinden sevgilisi Kervan'a gönderdiği de kayıtlarda ortaya çıktı.
"Ağzım yüzüm kan içinde Kervan" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Kim yaptı?" sorusuna ise "Annem" diyerek cevap verdiği görüldü.
Mesajların devamında "Gebersinler" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Ablan, Melek'e demiş 'Kendi kendine yapmış', ne kadar ayıp ya, çok kötü geçer ama merak etme" mesajını attı. Bunun üzerine Tuğyan kendisini darp ettiğini, "Doğru söylüyor sinir krizi geçirdim" diyerek itiraf etti.