Tuğyan Ülkem Gülter "Annem yaptı" dedi! Darp edilmiş haldeki görüntüsünün altındaki gerçek tüyler ürpertti

Yalova'daki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan katen adam öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği öğrenildi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü ile yaşadığı her tartışmayı kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Tuğyan darp edilmiş halde çektiği bir videoyu WhatsApp üzerinden sevgilisi Kervan'a gönderdiği de kayıtlarda ortaya çıktı.

"Ağzım yüzüm kan içinde Kervan" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Kim yaptı?" sorusuna ise "Annem" diyerek cevap verdiği görüldü.

TUĞYAN KENDİSİNİ DARP EDİP SUÇU ANNESİNİN ÜSTÜNE ATTI

Mesajların devamında "Gebersinler" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Ablan, Melek'e demiş 'Kendi kendine yapmış', ne kadar ayıp ya, çok kötü geçer ama merak etme" mesajını attı. Bunun üzerine Tuğyan kendisini darp ettiğini, "Doğru söylüyor sinir krizi geçirdim" diyerek itiraf etti.