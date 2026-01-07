Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tuğyan Ülkem Gülter "Annem yaptı" dedi! Darp edilmiş haldeki görüntüsünün altındaki gerçek tüyler ürpertti

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği öğrenildi. Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'a gönderdiği videoda kendisi darp ettiği ortaya çıktı.

Yalova'daki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan katen adam öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği öğrenildi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü ile yaşadığı her tartışmayı kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Tuğyan darp edilmiş halde çektiği bir videoyu WhatsApp üzerinden sevgilisi Kervan'a gönderdiği de kayıtlarda ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter "Annem yaptı" dedi! Darp edilmiş haldeki görüntüsünün altındaki gerçek tüyler ürpertti

"Ağzım yüzüm kan içinde Kervan" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Kim yaptı?" sorusuna ise "Annem" diyerek cevap verdiği görüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter "Annem yaptı" dedi! Darp edilmiş haldeki görüntüsünün altındaki gerçek tüyler ürpertti

TUĞYAN KENDİSİNİ DARP EDİP SUÇU ANNESİNİN ÜSTÜNE ATTI

Mesajların devamında "Gebersinler" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Ablan, Melek'e demiş 'Kendi kendine yapmış', ne kadar ayıp ya, çok kötü geçer ama merak etme" mesajını attı. Bunun üzerine Tuğyan kendisini darp ettiğini, "Doğru söylüyor sinir krizi geçirdim" diyerek itiraf etti.

Tuğyan Ülkem Gülter "Annem yaptı" dedi! Darp edilmiş haldeki görüntüsünün altındaki gerçek tüyler ürpertti
TGRT Haber
