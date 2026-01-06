Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

Başkent Ankara’da 7, 8 ve 9 Ocak 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmalar nedeniyle çok sayıda cadde, sokak ve mahallede gün boyu elektrik verilemeyecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 OCAK

Ankara’da 7-8-9 Ocak tarihlerinde birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Başta Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak olmak üzere elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar ile elektrik kesintisi saatleri belli oldu.

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım amaçlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhami̇t, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokakları etkilenecektir.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Çınar Dibi, 1156, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Azerbaycan, Kasım Gülek, Kazakistan ve Şevket Süreyya Aydemir çevresinde kesinti yaşanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 12.00 arasında Aşkabat ve Şehit Mehmet Aras sokaklarında, saat 13.00 ile 14.00 arasında 15. Sokak’ta, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Şehit Sadık Erişen, Şemsettin Günaltay ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik ve çevresindeki sokaklarda yeniden kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında 117, 124 ve 116. sokaklarda, saat 14.00 ile 15.00 arasında Bayraklı ve Folklor sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gülpınar ve çevresindeki sokaklarda, saat 20.00 ile 21.00 arasında ise 1820. Sokak’ta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve çevresinde kesinti yaşanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 11.00 arasında 4064, 3607 ve 3898. sokaklarda, saat 10.00 ile 17.30 arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Necip Fazıl, Mülk ve Kalem sokaklarında, saat 11.40 ile 13.00 arasında ise 3575. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında 3603/3 ve Yakacık sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik, Kaya, Foça ve çevresindeki çok sayıda sokakta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yem Sanayii, Selvi, Cumhuriyet, Kızılırmak ve Han çevresindeki sokaklarda; saat 09.00 ile 15.00 arasında Yumuklar, Ankara, Yeni, Çavuşlar ve Merkez çevresinde; saat 10.00 ile 15.00 arasında Sultan Fatih, 817 ve 818. sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Aynı gün çok geniş bir alanda Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Atatürk, Uğur Mumcu, Mehmet Akif Ersoy, İnönü ve çevresindeki mahalle ve sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında uzun süreli bakım çalışması yapılacaktır.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Turgut Özal 2, Destegül, Lozan, Gazi, Mimar Sinan, Atatürk, Barbaros ve Odabaşı çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik ve çevresindeki sokaklarda yeniden şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Hacituğrul, Çimenceğiz, Babayakup, Gedikli bölgesi, Karahöyük, Yağmurbaba ve çevresindeki kırsal alanlarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 11.30 arasında Emirler ve Bağiçi Zırva bölgelerinde kısa süreli bir kesinti yaşanacaktır.

7 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Gençal, Güneş, Ahırlıkuyu, Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Dikmen, Yeşilçam, Botanİk, Cihangir, Şehit Mükremin Başaran ve çevresindeki çok sayıda sokakta bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 16.30 arasında ise Temiz, Anadolu, Ankara, Haymana, Aksu, Yeşilçam, Fatih, Zambak, Çamlık, Şehit Er Soner Çankaya ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Yeni Yerleşim, Emirler, Sofular, Derekişla ve çevresindeki mahallelerde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Seçkent Sitesi, Koparan ve Çayraz bölgelerinde elektrik verilemeyecektir.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 986 numaralı sokakta, saat 09.15 ile 17.15 arasında Çimşit, 677 ve Tepeyurt çevresinde, saat 09.30 ile 17.00 arasında ise Karşıyaka Mahallesi, Tulumtaş ve çevresindeki alanlarda bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Fatih, İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk, Uğur Mumcu ve merkez mahalleleri kapsayan çok geniş bir alanda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Alparslan Türkeş, Kazım Karabekir, Ziyapaşa, Şehit Pilot Ali Başmakçı ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında Alparslan Türkeş, Kızılcasöğüt, Erol Üçer, Muhsin Yazıcıoğlu, Ulusoy, Atlas ve Ortakol çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında Atatürk, Göçenler, Canlı, Fidanlık ve Kışlalı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında Karacahasan, Sungur, Meslek, Elmas, Akça, Mimar Sinan ve Sungur Orman çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Fatih, İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk ve merkez mahalleleri kapsayan geniş bir alanda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Menderes, Üçyol, Bahçelievler, 467 numaralı sokak ve Belardı Mevkii’nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.