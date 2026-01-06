Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

Ankara elektrik kesintisi 7-8-9 Ocak 2026 planlı ve plansız kesintiler listesi açıklandı. Ankara elektrik kesintisi 7, 8, 9 Ocak tarihleri kesinti bilgileri belli oldu. Ankara genelinde farklı ilçeleri kapsayan ve birden fazla güne yayılan planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, Çankaya’dan Yenimahalle’ye, Mamak’tan Gölbaşı’na kadar birçok noktada belirli saat aralıklarında etkili olacak. Çalışmalar doğrultusunda hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde uzun süreli kesintiler yaşanacak. İşte Ankara elektrik kesintisi 7-8-9 Ocak listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 21:48

Başkent Ankara’da 7, 8 ve 9 Ocak 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmalar nedeniyle çok sayıda cadde, sokak ve mahallede gün boyu elektrik verilemeyecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 OCAK

Ankara’da 7-8-9 Ocak tarihlerinde birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Başta Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak olmak üzere elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar ile elektrik kesintisi saatleri belli oldu.

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım amaçlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhami̇t, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokakları etkilenecektir.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Çınar Dibi, 1156, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Azerbaycan, Kasım Gülek, Kazakistan ve Şevket Süreyya Aydemir çevresinde kesinti yaşanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 12.00 arasında Aşkabat ve Şehit Mehmet Aras sokaklarında, saat 13.00 ile 14.00 arasında 15. Sokak’ta, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Şehit Sadık Erişen, Şemsettin Günaltay ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik ve çevresindeki sokaklarda yeniden kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında 117, 124 ve 116. sokaklarda, saat 14.00 ile 15.00 arasında Bayraklı ve Folklor sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gülpınar ve çevresindeki sokaklarda, saat 20.00 ile 21.00 arasında ise 1820. Sokak’ta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve çevresinde kesinti yaşanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 11.00 arasında 4064, 3607 ve 3898. sokaklarda, saat 10.00 ile 17.30 arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Necip Fazıl, Mülk ve Kalem sokaklarında, saat 11.40 ile 13.00 arasında ise 3575. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında 3603/3 ve Yakacık sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik, Kaya, Foça ve çevresindeki çok sayıda sokakta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yem Sanayii, Selvi, Cumhuriyet, Kızılırmak ve Han çevresindeki sokaklarda; saat 09.00 ile 15.00 arasında Yumuklar, Ankara, Yeni, Çavuşlar ve Merkez çevresinde; saat 10.00 ile 15.00 arasında Sultan Fatih, 817 ve 818. sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Aynı gün çok geniş bir alanda Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Atatürk, Uğur Mumcu, Mehmet Akif Ersoy, İnönü ve çevresindeki mahalle ve sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında uzun süreli bakım çalışması yapılacaktır.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Turgut Özal 2, Destegül, Lozan, Gazi, Mimar Sinan, Atatürk, Barbaros ve Odabaşı çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik ve çevresindeki sokaklarda yeniden şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Hacituğrul, Çimenceğiz, Babayakup, Gedikli bölgesi, Karahöyük, Yağmurbaba ve çevresindeki kırsal alanlarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 11.30 arasında Emirler ve Bağiçi Zırva bölgelerinde kısa süreli bir kesinti yaşanacaktır.

7 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Gençal, Güneş, Ahırlıkuyu, Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Dikmen, Yeşilçam, Botanİk, Cihangir, Şehit Mükremin Başaran ve çevresindeki çok sayıda sokakta bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 16.30 arasında ise Temiz, Anadolu, Ankara, Haymana, Aksu, Yeşilçam, Fatih, Zambak, Çamlık, Şehit Er Soner Çankaya ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Yeni Yerleşim, Emirler, Sofular, Derekişla ve çevresindeki mahallelerde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Seçkent Sitesi, Koparan ve Çayraz bölgelerinde elektrik verilemeyecektir.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 986 numaralı sokakta, saat 09.15 ile 17.15 arasında Çimşit, 677 ve Tepeyurt çevresinde, saat 09.30 ile 17.00 arasında ise Karşıyaka Mahallesi, Tulumtaş ve çevresindeki alanlarda bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Fatih, İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk, Uğur Mumcu ve merkez mahalleleri kapsayan çok geniş bir alanda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Alparslan Türkeş, Kazım Karabekir, Ziyapaşa, Şehit Pilot Ali Başmakçı ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında Alparslan Türkeş, Kızılcasöğüt, Erol Üçer, Muhsin Yazıcıoğlu, Ulusoy, Atlas ve Ortakol çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ ilçesinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında Atatürk, Göçenler, Canlı, Fidanlık ve Kışlalı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında Karacahasan, Sungur, Meslek, Elmas, Akça, Mimar Sinan ve Sungur Orman çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Fatih, İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk ve merkez mahalleleri kapsayan geniş bir alanda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Menderes, Üçyol, Bahçelievler, 467 numaralı sokak ve Belardı Mevkii’nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.