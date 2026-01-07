Trump'tan Maduro'ya 'Dansımı taklit ediyordu' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de Cumhuriyetçilere yaptığı konuşma sırasında Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'yu dansını taklit etmekle suçladı. Maduro'nun milyonlarca insanı öldürdüğünü öne süren Trump, "Sahneye çıkıyor ve benim dansımı taklit etmeye çalışıyor." dedi. Trump'ın bu alaycı sözleri, Maduro'nun son haftalarda düzenli olarak halka açık yerlerde dans etmesinin ardından ortaya çıktı. Fakat Maduro'nun akıl hocası ve rol modeli olan Hugo Chávez de mitinglerde sık sık dans ederdi.