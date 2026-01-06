Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 TGRT Haber

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Final maçı bilet fiyatları duyurulacak

Süper Kupa final biletleri ne zaman satışa çıkacak merakla bekleniyordu. Süper Kupa final bilet fiyatları, maç öncesi en çok merak edilenler arasında. Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonu, bu sezon ilk kez dörtlü final formatıyla oynanıyor. Yarı final mücadeleleri 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Gaziantep ve Adana’da yapılırken, final karşılaşmasının adresi ve tarihi de netleşti. Organizasyon kapsamında bilet satış süreci, Passolig uygulamaları ve tribün planlaması merak konusu olurken, final müsabakasına ilişkin resmi bilet duyurusu bekleniyor.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Final maçı bilet fiyatları duyurulacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
21:19
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
21:19

Turkcell Süper Kupa’da bu sezon format değişikliğine gidildi ve organizasyon ilk kez dörtlü final sistemiyle düzenlendi. Yarı final maçlarının ardından final karşılaşması için hazırlık süreci devam edecek.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Final maçı bilet fiyatları duyurulacak

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN 2026?

Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonunun final maçı, yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından oynanacak. Final mücadelesi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak. Organizasyonun bu aşamasında, yarı finalden çıkan iki takım kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Yarı final maçlarının ilki 5 Ocak’ta Gaziantep Stadyumu’nda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynandı ve Galatasaray adını finale yazdırdı. Diğer yarı final karşılaşması ise 6 Ocak’ta Yeni Adana Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak. Bu müsabakanın ardından finalde mücadele edecek ikinci takım belli olacak.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Final maçı bilet fiyatları duyurulacak

SÜPER KUPA FİNAL BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Süper Kupa final maçının biletleri satışa sunulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kulüpler, yarı final maçlarının bilet satışlarını Aralık 2025 sonunda başlattı ancak final karşılaşması için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle taraftarlar, bilet satış takvimine ilişkin duyuruyu beklemeye geçti.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Final maçı bilet fiyatları duyurulacak

Geçmiş sezonlardaki uygulamalara bakıldığında, Süper Kupa gibi organizasyonlarda final biletlerinin yarı final maçları tamamlandıktan sonra satışa çıkarıldığı biliniyor. Bu kapsamda, finalist takımların netleşmesinin ardından, 7-8 Ocak 2026 tarihleri civarında bilet satış sürecinin başlaması bekleniyor. Böylelikle tribün dağılımı ve Passolig öncelikleri planlanmış olacak.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Final maçı bilet fiyatları duyurulacak

SÜPER KUPA FİNAL BİLET FİYATLARI

Süper Kupa final maçı için bilet fiyatlarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yarı final müsabakalarında uygulanan fiyat aralıkları, final karşılaşması için de benzer olacağı tahmin ediliyor. Yarı final maçlarında batı alt orta bloklar için 2.500 TL, güney üst tribünler için ise 1.000 TL seviyelerinde fiyatlar belirlendi.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Final maçı bilet fiyatları duyurulacak

Final maçının daha yüksek talep görmesi nedeniyle, bilet fiyatlarının benzer ya da bir miktar daha yüksek aralıklarda satışa sunulması bekleniyor. Geçmiş uygulamalara göre kategorilere bağlı olarak fiyatların 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişmesi öngörülüyor. Biletlerin, önceki sezonlarda olduğu gibi passo.com.tr sitesi veya Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulması planlanıyor.

#Aktüel
