Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada

Hatay’ın Belen ilçesi Antakya -İskenderun yolu Kıcı mevkiinde yaşanan olayda, seyir halinde olan otomobilin motor kısmında başlayan yangında, alevler içinde kaldı. Alevlere teslim olan otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Alevler içinde kalarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.