Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

Ocak 07, 2026 10:37
Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

Hyundai Motor hisseleri, Nvidia ile daha kapsamlı bir iş birliği ihtimaline dair beklentilerin güçlenmesiyle Seul Borsası’nda yüzde 14,9 artarak tarihi rekorunu kırdı.

Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

Hyundai Motor hisseleri, çarşamba günü Seul Borsası’nda öğleden önceki işlemlerde sert bir yükseliş sergiledi. Hisseler yüzde 14,9’a varan primle tarihi zirvesine çıkarken, aynı saatlerde KOSPI endeksindeki artış yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı. Bu tablo, Hyundai’ye yönelik alımların ne kadar güçlü olduğunu da ortaya koydu.

Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

PİYASANIN GÖZÜ NVİDİA İHTİMALİNDE

Piyasadaki iyimserliğin merkezinde, Hyundai Motor Group ile ABD’li teknoloji devi Nvidia arasında daha derin bir iş birliği kurulabileceğine dair beklentiler yer aldı. Özellikle Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nın (CES) ardından bu beklentiler daha yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

ROBOT AÇIKLAMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kiwoom Securities analisti Shin Yoon-chul’a göre, Hyundai’nin CES’te fabrikalarında Atlas humanoid robotlarını kullanmayı planladığını açıklaması, bu denli sert bir yükselişi tek başına açıklamıyor. Shin, 2028’e kadar yaklaşık 30 bin robot üretiminin hedeflendiğini hatırlatırken, CES’te sergilenen Atlas ürününün çalışır bir prototip değil, statik bir maket olduğunu da özellikle vurguluyor.

Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

KRİTİK TEMAS CES’TE GERÇEKLEŞTİ

Analiste göre asıl algı değişimi, Hyundai Motor Group Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ile Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın CES kapsamında bir araya gelmesinin ardından yaşandı. Bu görüşme, iki şirket arasındaki ilişkinin yalnızca bir çip tedarik anlaşmasıyla sınırlı kalmayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

