Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

ROBOT AÇIKLAMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kiwoom Securities analisti Shin Yoon-chul’a göre, Hyundai’nin CES’te fabrikalarında Atlas humanoid robotlarını kullanmayı planladığını açıklaması, bu denli sert bir yükselişi tek başına açıklamıyor. Shin, 2028’e kadar yaklaşık 30 bin robot üretiminin hedeflendiğini hatırlatırken, CES’te sergilenen Atlas ürününün çalışır bir prototip değil, statik bir maket olduğunu da özellikle vurguluyor.