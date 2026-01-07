Hyundai hisseleri Nvidia söylentileriyle zirve yaptı

Kategoriler
Hyundai Motor hisseleri, Nvidia ile daha kapsamlı bir iş birliği ihtimaline dair beklentilerin güçlenmesiyle Seul Borsası’nda yüzde 14,9 artarak tarihi rekorunu kırdı.
Hyundai Motor hisseleri, çarşamba günü Seul Borsası’nda öğleden önceki işlemlerde sert bir yükseliş sergiledi. Hisseler yüzde 14,9’a varan primle tarihi zirvesine çıkarken, aynı saatlerde KOSPI endeksindeki artış yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı. Bu tablo, Hyundai’ye yönelik alımların ne kadar güçlü olduğunu da ortaya koydu.
Piyasadaki iyimserliğin merkezinde, Hyundai Motor Group ile ABD’li teknoloji devi Nvidia arasında daha derin bir iş birliği kurulabileceğine dair beklentiler yer aldı. Özellikle Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nın (CES) ardından bu beklentiler daha yüksek sesle konuşulmaya başladı.
Kiwoom Securities analisti Shin Yoon-chul’a göre, Hyundai’nin CES’te fabrikalarında Atlas humanoid robotlarını kullanmayı planladığını açıklaması, bu denli sert bir yükselişi tek başına açıklamıyor. Shin, 2028’e kadar yaklaşık 30 bin robot üretiminin hedeflendiğini hatırlatırken, CES’te sergilenen Atlas ürününün çalışır bir prototip değil, statik bir maket olduğunu da özellikle vurguluyor.
Analiste göre asıl algı değişimi, Hyundai Motor Group Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ile Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın CES kapsamında bir araya gelmesinin ardından yaşandı. Bu görüşme, iki şirket arasındaki ilişkinin yalnızca bir çip tedarik anlaşmasıyla sınırlı kalmayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.