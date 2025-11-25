İBB iddianamesi kabul edildi!

Kategoriler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede 105'i tutuklu, 407 şüpheli yer alıyor.
Henüz tensip işlemlerinin yapılmadığı öğrenilirken, duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde mahkemece belirlenmesi bekleniyor.
