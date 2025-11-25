Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk operasyonu! Hedeflerinde savunma sanayi vardı: Verileri depolamışlar

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve TEM birimlerinin yürüttüğü operasyonda, BAE istihbaratının Türkiye’de kritik kurumlar hakkında biyografik veri topladığı ortaya çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Şahısların, savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk operasyonu! Hedeflerinde savunma sanayi vardı: Verileri depolamışlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 11:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki MİT ve TEM birimleri büyük bir operasyona imza attı. Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat Servisi mensuplarının Türkiye'de yaptıkları casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiği aktarıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 kişinin yakalandığı, yurt dışında olan bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk operasyonu! Hedeflerinde savunma sanayi vardı: Verileri depolamışlar

KRİTİK POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN BİLGİLERİNİ TOPLADILAR

Operasyona ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan 'Siyasal veya Askeri Casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden; Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personeller, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon, Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

SATIN ALDIKLARI GSM HATLARINI BAE'YE GÖTÜRDÜLER

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edilmiştir.

İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk operasyonu! Hedeflerinde savunma sanayi vardı: Verileri depolamışlar

3 KİŞİ YAKALANDI

Tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25.11.2025 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurtdışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkartılmıştır"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız
İBB iddianamesi kabul edildi!
Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı
ETİKETLER
#Son Dakika
#haber
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.