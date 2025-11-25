Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Terörüz Türkiye sürecine ve komisyon heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'nin en ciddi muhatabının İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyen Bahçeli, partisine ve kendisine yönelik eleştirilere çok net ifadelerle cevap verdi. Bahçeli, "Yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın, yeter ki barış bulalım, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 11:17

lideri , partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 3 kişilik heyetin İmralı Adası'na gitmesini değerlendiren Bahçeli, 'nin tarihi bir eşikte olduğunu söyledi. Partisine ve kendisine yönelik eleştirilere de çok net ifadelerle cevap veren Bahçeli, "Yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın, yeter ki barış bulalım, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" diye konuştu.

"TÜRKİYE TARİHİ BİR EŞİKTE"

Bahçeli'nin açıklamasında satır başları:

"Hiçbir başarı, hiçbir gelişme zahmetsiz olmaz. Türkiye tarihi bir eşikte. MHP varsa huzur, güven, çare, çözüm, muhabbet vardır. Merhum başbuğ 'in doğumunun 108. yıl dönümüdür.

Devlet Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız

"MHP LAYIKIYLA TEMSİL EDİLMEKTEDİR"

Onu daha iyi anlamak ve tanıtmak için kurduğumuz Alparslan Türkeş Vakfı'nın varlığını muhafaza etmesi de önemli bir husustur. İki emaneti ve MHP layıkıyla temsil edilmektedir.

Devlet Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız

"ÜLKEMİZ CEHALETLE MÜCADELE ETMEKTEDİR"

Ülkemiz bir yandan yeni yüzyıla barış huzur ve kardeşlikle geçmenin telaşını sürdürüyorken bir yandan da hareket halindeki cehaletle mücadele etmektedir. Siyasi hayatları boyunca sürekli istasyon değiştirip fitnenin silahına sarılmışlardır.

Devlet Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız

MÜLAKATLARDA ELENEN ÖĞRETMEN ADAYLARI

Mülakatlarda elenen bin 610 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, KPSS'de dereceye giren ancak sınırlı kontenjan nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenlerimize atama yapılması ayrıca 14 aylık akademi eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi tekliflerimizin bir kısmıdır.

Devlet Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız

"YETER Kİ TERÖR HAYATIMIZDAN SÖKÜLÜP ATILSIN"

Terörsüz Türkiye Türk milletinin tavizsiz kararıdır. Yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın, yeter ki barış bulalım, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun. Terörsüz Türkiye'nin en ciddi muhatabı İmralı'dır. Heyetin İmralı ziyareti tarihi bir gelişme"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' anketi! Erdoğan'ın fark attığı listede, muhalefette sürpriz sonuçlar
DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Abdurrahim Aksoy istifa etti
Demokrat Parti, komisyondan ayrıldığını açıkladı
ETİKETLER
#Türkiye
#devlet bahçeli
#mhp
#ülkü Ocakları
#alparslan türkeş
#Politik
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.