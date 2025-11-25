Devlet Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 3 kişilik heyetin İmralı Adası'na gitmesini değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu söyledi. Partisine ve kendisine yönelik eleştirilere de çok net ifadelerle cevap veren Bahçeli, "Yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın, yeter ki barış bulalım, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" diye konuştu.

"TÜRKİYE TARİHİ BİR EŞİKTE"

Bahçeli'nin açıklamasında satır başları:

"Hiçbir başarı, hiçbir gelişme zahmetsiz olmaz. Türkiye tarihi bir eşikte. MHP varsa huzur, güven, çare, çözüm, muhabbet vardır. Merhum başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümüdür.

"MHP LAYIKIYLA TEMSİL EDİLMEKTEDİR"

Onu daha iyi anlamak ve tanıtmak için kurduğumuz Alparslan Türkeş Vakfı'nın varlığını muhafaza etmesi de önemli bir husustur. İki emaneti Ülkü Ocakları ve MHP layıkıyla temsil edilmektedir.

"ÜLKEMİZ CEHALETLE MÜCADELE ETMEKTEDİR"

Ülkemiz bir yandan yeni yüzyıla barış huzur ve kardeşlikle geçmenin telaşını sürdürüyorken bir yandan da hareket halindeki cehaletle mücadele etmektedir. Siyasi hayatları boyunca sürekli istasyon değiştirip fitnenin silahına sarılmışlardır.

MÜLAKATLARDA ELENEN ÖĞRETMEN ADAYLARI

Mülakatlarda elenen bin 610 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, KPSS'de dereceye giren ancak sınırlı kontenjan nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenlerimize atama yapılması ayrıca 14 aylık akademi eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi tekliflerimizin bir kısmıdır.

"YETER Kİ TERÖR HAYATIMIZDAN SÖKÜLÜP ATILSIN"

Terörsüz Türkiye Türk milletinin tavizsiz kararıdır. Yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın, yeter ki barış bulalım, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun. Terörsüz Türkiye'nin en ciddi muhatabı İmralı'dır. Heyetin İmralı ziyareti tarihi bir gelişme"