'Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' anketi! Erdoğan'ın fark attığı listede, muhalefette sürpriz sonuçlar

ASAL Araştırma’nın 1–9 Kasım 2025 tarihlerinde 26 ilde, 2015 kişiyle yaptığı ankette seçmenin lider tercihi belli oldu. Erdoğan ilk sırada yer alırken, Yavaş ve İmamoğlu arasındaki makas dikkat çekti. İşte o anket ve sonuçlara dair tüm detaylar...
ASAL Araştırma, Türkiye genelinde 1–9 Kasım 2025 tarihleri arasında 26 ilde toplam 2015 katılımcıyla gerçekleştirdiği son siyasi tercih anketinin sonuçlarını açıkladı. CATI yöntemiyle yapılan ve %95 güven aralığı ile hazırlanan çalışmada seçmene “Türkiye’yi kim yönetmesini istersiniz?” sorusu yöneltildi.
Oyların adaylara göre dağılımı şöyle şekillendi!
ERDOĞAN AÇIK ARA İLK SIRADA
İMAMOĞLU, YAVAŞ'IN GERİSİNDE KALDI
ÖZEL VE BAHÇELİ ART ARDA SIRALANDI
İYİ PARTİ-ZAFER PARTİSİ HATTI
FATİH ERBAKAN GERİDE KALDI