Derbi muhtemel 11’ler! Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu netleşme başladı

Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11 belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu, derbi saati yaklaştıkça netleşme başladı. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Chobani Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele, ezeli rakiplerin şampiyonluk yarışındaki doğrudan mücadelesi olarak dikkat çekiyor. İşte FB GS muhtemel 11…

ile , ’in 14. haftasında sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde karşılaşacak. Ezeli rakiplerin puan sıralamasındaki yakın konumları derbiyi haftanın odak noktalarından biri hâline getirdi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak , 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kadıköy’deki Chobani Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda gerçekleşecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadele, Süper Lig’in 14. haftası kapsamında oynanacak ve geniş kitleler tarafından takip edilecek. Karşılaşmanın 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak olması, futbolseverlerin maçı ekran başında takip edebilmesine imkan sağlayacak.

Müsabakanın hakemliğini Yasin Kol üstlenecek. Milyonlarca taraftar hem statta hem ekran başında yoğun bir ilgiyle bu dev mücadeleyi izleme fırsatı bulacak.

DERBİ MUHTEMEL 11

Süper Lig’in 14. haftasına 32 puanla lider giren Galatasaray ile 31 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, derbi öncesi oldukça yakın bir puan tablosuna sahip. İki takımın da sahaya sürecekleri muhtemel 11 kadroları maçtan günler önce konuşulmaya başladı. Domenico Tedesco ve Okan Buruk sahaya en iyi 11’leri ile çıkacak.

Her iki takım da mevcut lig konumları itibarıyla mücadeleye tam kadro odaklanırken, muhtemel 11’ler de maç saati yaklaştıkça belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE DERBİ MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levet Mercan, Edson Alvarez, Nene, Asensio, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran.

Ederson’un kalede görev alması beklenirken, savunma hattı merkezinin Skriniar ve Oosterwolde ile şekillenmesi tahmin ediliyor. Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek ve Asensio üçlüsünün yer alması, hücumda ise Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın görev alması planlanıyor.

GALATASARAY DERBİ MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın derbi için belirlenen muhtemel 11’i ise şu şekilde:

Uğurcan, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen.

Uğurcan’ın kalede yer alması beklenirken, savunma hattında Lemina, Sanchez, Abdülkerim ve Kazımcan’ın forma giymesi planlanıyor. Orta sahada Sara ve Torreira’nın görev alması, hücum hattında ise Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in sahada olması bekleniyor.

#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#beın sports
#derbi
#Fenerbahçe
#Aktüel
