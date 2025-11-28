Apartmana dadandı! Siparişi teslim etti 'bahşiş' olarak ayakkabı çaldı!

Düzce'de bir apartmana sipariş teslim eden kuryenin yan dairenin kapı önünde duran ayakkabıları çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Konuralp Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi Masal Tower Sitesi'nde bir süredir dairelerin önlerindeki ayakkabıların kaybolduğunu fark eden site yönetimi, koridorlara güvenlik kamerası taktırdı. Kameraları takip eden yöneticiler, bir kuryenin siparişi bıraktıktan sonra kapı önlerindeki ayakkabıları çalıp montunun içine gizleyerek uzaklaştığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.