Gram altın rekoru için hazırlanın! Mehmet Ali Yıldırımtürk 9.000 TL seviyesi için ilk kez tarih verdi

Kasım 28, 2025 11:45
1
Gram altın rekoru için net tarih! Yıldırımtürk 9.000 TL seviyesini ilk kez açıkladı

Altın fiyatları tüm yatırımcıların planlarını etkiliyor. Uzun zamandır güncel altın fiyatlarının yılı nasıl kapatacağı ve 2026 yılında hangi seviyelere ulaşacağına ilişkin farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk youtube üzerinden yapılan bir programda altın ve gram altın çok çarpıcı öngörülerde bulundu. Gram altın için 9 bin lira seviyesi için tarih verdi. İşte detaylar...

 

2
altın fiyatları

Toplumun altınla ilgili alışkanlığının çok net olduğunu belirten Yıldırımtürk, "Enflasyona karşı parasını korumak isteyen vatandaş altın alır, fakat “altından şu kadar kazandım” diye günlük hesap yapmaz. Altın yalnızca ihtiyaç halinde bozdurulur: düğün, ev, araba veya acil sağlık gideri gibi. Altın fiyatı yükseldi diye vatandaş gidip tüketimini artırmaz. “Altın yükseldi, satayım ev alayım” yaklaşımı sahada yok. Ancak ihtiyaç varsa, bir miktar altın bozdurup üstüne kredi ekleyerek araba veya ev almayı tercih edenler olur" diyerek bu hareketliliğin normal olduğunu belirtti. 
 

3
ALTIN

ALTIN TALEBİ DEVAM EDİYOR, AYŞE TEYZE ALTIN ALMAMAZLIK ETMİYOR

Emeklilik maaşıyla gelip “kaç gram geliyorsa ver” diyen alıcıların piyasada çok olduğunu belirten Yıldırımtürk, "Kur korumalı mevduattan çıkan bir kısmın altına yöneldiğini de görüyoruz" dedi.
 

4
ALTIN İÇİN REKOR DURMADI

ALTIN İÇİN REKOR DURMADI

Bazıları “rekor koşusu durdu, talep de düştü” diyor ama bu sahayı bilmemekten kaynaklanıyor. Talep düşmedi; iç piyasadaki makasın açılması Merkez Bankası’nın altın alım politikalarından kaynaklandı. “Ayşe teyze alım yapmıyor” tezi doğru değil" diyen uzman isim, "Trump’ın seçilmesiyle doların uluslararası para niteliğinde bir zayıflama dönemi başladı. “Zayıf dolar istiyorum” söylemi, 70’lerin Bretton Woods sonrası dönemine benziyor. Para birimlerine güvenin sorgulandığı, jeopolitik risklerin arttığı, alternatif para arayışlarının konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi.
 

5
ONS ALTIN

Bu tablonun, büyük fonların altın iştahını artırdığını vurgulayan Yıldırımtürk, Amerikan yatırım bankalarının önemli bir kısmı 2026 için 5.000 dolar ve üzeri ons altın tahmini yaptığını hatırlattı.

Yıldırımtürk, altın için öngörülerini de paylaştı:

2026 yılının ilk yarısında ons altın: 4.750 – 4.800 dolar

Eylül–Ekim 2026 tarihinde ons altın: 5.000 dolar seviyesi görülebilir.

 

6
gram altın

GRAM ALTINDA 2026 RAKAMLARI

"Döviz baskılanmış olsa da 2026’da enflasyon oranında bir hareket alanı bırakılacağı konuşuluyor. Bu, dolar/TL’nin 46–47 TL seviyelerine gitme ihtimalini artırıyor" diyen Yıldırımtürk, gram altın için tahminlerini yaptı.

 

7
gram altın

"Gram altın için 2024 sonu: 6.500 TL

2025 Mart: 7.000 – 7.500 TL

2025 sonu / 2026 başı: 8.500 – 9.000 TL

2026 yılı içerisinde: 9.000 TL ve üzeri bekliyorum. 10.000 TL seviyesi de teorik olarak mümkün ama spekülatif bir fiyat söyleyerek kimseyi yönlendirmek istemem. Temkinli konuşuyorum" dedi.
 

8
altın

Yıldırımtürk, "Altın ithalatındaki kısıtlama sırasında dış piyasa ile iç piyasa arasında kilogram fiyatında 100 dolarlık fark vardı, sonra 5.000 dolara, hatta 12.000 dolara çıktı. Asıl mesele talep değil; Merkez Bankası’nın üreticilerden altın alması ve bunun piyasaya yansıtılmaması makası büyüttü. MB’nin “artık üreticiden altın almayacağız” açıklaması bu farkı düşürmek için atılmış adım gibi görünüyor" dedi.

