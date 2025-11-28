Gram altın rekoru için hazırlanın! Mehmet Ali Yıldırımtürk 9.000 TL seviyesi için ilk kez tarih verdi

Toplumun altınla ilgili alışkanlığının çok net olduğunu belirten Yıldırımtürk, "Enflasyona karşı parasını korumak isteyen vatandaş altın alır, fakat “altından şu kadar kazandım” diye günlük hesap yapmaz. Altın yalnızca ihtiyaç halinde bozdurulur: düğün, ev, araba veya acil sağlık gideri gibi. Altın fiyatı yükseldi diye vatandaş gidip tüketimini artırmaz. “Altın yükseldi, satayım ev alayım” yaklaşımı sahada yok. Ancak ihtiyaç varsa, bir miktar altın bozdurup üstüne kredi ekleyerek araba veya ev almayı tercih edenler olur" diyerek bu hareketliliğin normal olduğunu belirtti.

