SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam geldi: Herkesin ödeyeceği rakam değişti

2026 yılında geçerli olacak vergi ve harç oranlarında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte vergi, ceza ve harçlara 1 Ocak itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam gelecek. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında geçerli muayene ücretlerine yapılacak zam tutarları da şekillendi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 11:27

'de yayımlanan 'nın yüzde 25,49 olmasıyla birlikte araç muayene istasyonlarında geçerli muayene ücretlerine yapılacak zam tutarı da belli oldu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtlar yasal düzenlemeye göre belirli periyodik aralıklarda muayene olmak zorunda.

Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam geldi: Herkesin ödeyeceği rakam değişti

27 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'ye göre 2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Bu oran, yıllardır mevzuat gereği araç muayene ücretlerindeki artışı da doğrudan belirlemekte.

Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam geldi: Herkesin ödeyeceği rakam değişti

2025 yılındaki mevcut tarifenin 1 Ocak 2026 itibarıyla bu oranda zamlanacağı öğrenildi.

Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam geldi: Herkesin ödeyeceği rakam değişti

İŞTE YENİ ZAMLI MUAYENE ÜCRETLERİ

Standart otomobiller için uygulanan 2 bin 620 TL'lik ücret, gelecek yıl 3 bin 288 TL 84 kuruş olacak.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet
1.674,53 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork
3.288,84 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker
4.445,60 TL

ETİKETLER
#resmi gazete
#yeniden değerleme oranı
#tüvtürk
#Araç Muayene Ücretleri
#2026 Zammı
#Ekonomi
