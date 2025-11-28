Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı: O anlar kamerada

Kategoriler
Elazığ'da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen olayda dükkanda çalışan bir işçi, kabloyu eritmek için çakmağı çakınca o sırada elinde bulunan yapıştırıcı sprey bir anda alev aldı. Yüzü kısa süreliğine alevler arasında kalan çalışan, sprey kutusunu yere attı. Kısa bir şokun ardından kendine gelen çalışan, yerde yanan sprey kutusunu alarak dışarı attı. O anlar kameralara yansıdı.