Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti ölümden döndü! "Çok büyük bir kazaydı"

2019 yılında evlenerek Köyceğiz'e taşınan ve oyunculuğa ara vererek sosyal medya fenomeni olarak hayatlarına devam eden Dilan Telkök ve Berkay Hardal çiftinden korkutan haber geldi.

DİLAN TELKÖK İLE BERKAY HARDAL ÇİFTİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Hardal ailesi, İzmir dönüşü trafik kazası geçirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dilan Telkök Hardal, "Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Video da paylaşan Dilan Telkök İzmir'de kaçırdıkları yol sonrası saptıkları virajda kaza geçirdiklerini belirtti. Hastanede kendileriyle çok ilgilendiklerini belirten Dilan Telkök, oğlu Noyan'ın ve eşi Berkay Hardal'ın herhangi bir yara almadığını açıkladı. Dilan Telkök kendisinin de sadece çarpma sonucu kafasında ufak bir yara olduğunu belirtti.