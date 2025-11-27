Menü Kapat
18°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti ölümden döndü! "Çok büyük bir kazaydı"

Oyuncu çift Dilan Telkök Hardal ile Berkay Hardal, trafik kazası geçirdi. 1 yaşındaki oğulları da yanlarında olan çiftten Dilan Telkök sağlık durumları hakkında açıklamada bulunarak, "Verilmiş sadakamız varmış" dedi

2019 yılında evlenerek 'e taşınan ve oyunculuğa ara vererek fenomeni olarak hayatlarına devam eden Dilan Telkök ve Berkay Hardal çiftinden korkutan haber geldi.

DİLAN TELKÖK İLE BERKAY HARDAL ÇİFTİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Hardal ailesi, dönüşü geçirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dilan Telkök Hardal, "Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti ölümden döndü! "Çok büyük bir kazaydı"

Video da paylaşan Dilan Telkök İzmir'de kaçırdıkları yol sonrası saptıkları virajda kaza geçirdiklerini belirtti. Hastanede kendileriyle çok ilgilendiklerini belirten Dilan Telkök, oğlu Noyan'ın ve eşi Berkay Hardal'ın herhangi bir yara almadığını açıkladı. Dilan Telkök kendisinin de sadece çarpma sonucu kafasında ufak bir yara olduğunu belirtti.

Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti ölümden döndü! "Çok büyük bir kazaydı"
