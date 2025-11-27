Yasemin Ergene'nin yeni işi belli oldu! Kazancı dudak uçuklattı

Doktorlar ve Aşk Oyunu gibi dizilerle popüler olan Yasemin Ergene İzzet Özilhan ile evlenmesiyle oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, yeni işiyle paraya para demiyor.

YASEMİN ERGENE'NİN YENİ İŞİ BELLİ OLDU

Uzun yıllardır ekranda olmayan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra "Tekrar ekranlara geri dönecek mi? soruları sorulmaya başlandı. Yasemin Ergene birçok projeden oyunculuk teklifi alırken, tercihini fenomenlikten yana kullandı.

1 AYDA 15 FARKLI MARKAYLA ANLAŞTI

Yasemin Ergene'nin aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Adı geçtiğimiz günlerde yeni bir iş insanıyla anlan Yasemin Ergene'nin kısa sürede 15 farklı markayla anlaştığı ortaya çıktı.

YASEMİN ERGENE'NİN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Sosyal medyada 1,6 milyon takipçiye sahip Yasemin Ergene'nin aynı takipçiye sahip diğer fenomenler gibi her reklam paylaşımından 400 bin ile 800 bin TL arasında ücret aldığı iddia edildi. Ortalama 600 bin TL üzerinden bir hesap yapıldığında, Ergene'nin sadece son dönemdeki 15 reklam postundan yaklaşık 9 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.