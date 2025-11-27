Menü Kapat
Yasemin Ergene'nin yeni işi belli oldu! Kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz ay İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene'ye, oyunculuğa geri dönecek mi? soruları yönelmeye başlamışken, ünlü isi tercihiyle şaşırttı. Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle popüler olan oyuncu, sosyal medyadan elde ettiği reklam geliriyle dudak uçuklattı.

Doktorlar ve Aşk Oyunu gibi dizilerle popüler olan Yasemin Ergene İzzet Özilhan ile evlenmesiyle oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, yeni işiyle paraya para demiyor.

YASEMİN ERGENE'NİN YENİ İŞİ BELLİ OLDU

Uzun yıllardır ekranda olmayan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra "Tekrar ekranlara geri dönecek mi? soruları sorulmaya başlandı. Yasemin Ergene birçok projeden teklifi alırken, tercihini fenomenlikten yana kullandı.

Yasemin Ergene'nin yeni işi belli oldu! Kazancı dudak uçuklattı

1 AYDA 15 FARKLI MARKAYLA ANLAŞTI

Yasemin Ergene'nin aktif olarak kullandığı hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Adı geçtiğimiz günlerde yeni bir iş insanıyla anlan Yasemin Ergene'nin kısa sürede 15 farklı markayla anlaştığı ortaya çıktı.

Yasemin Ergene'nin yeni işi belli oldu! Kazancı dudak uçuklattı

YASEMİN ERGENE'NİN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Sosyal medyada 1,6 milyon takipçiye sahip Yasemin Ergene'nin aynı takipçiye sahip diğer fenomenler gibi her paylaşımından 400 bin ile 800 bin TL arasında ücret aldığı iddia edildi. Ortalama 600 bin TL üzerinden bir hesap yapıldığında, Ergene'nin sadece son dönemdeki 15 reklam postundan yaklaşık 9 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

Yasemin Ergene'nin yeni işi belli oldu! Kazancı dudak uçuklattı
