Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni imajı ortaya çıktı

Başrolünde Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Halit Ergenç gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle yer alan Güven Hokna, yıllar sonra yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı.

GÜVEN HOKNA YENİ TARZIYLA ORTAYA ÇIKTI

Yaprak Dökümü dizisinin ardından son olarak Hercai'de rol alan Güven Hokna son 3 yıldır kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Tekrar bölümleri yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü'ndeki rolüyle beğeni toplayan Güven Hokna'nın yeni tarzına çok sayıda beğeni yağdı.

Saçlarını Hayriye karakterinin benzeri bir renge boyayan oyuncunun bir hayli de kilo verdiği gözlemdi. Güven Hokna'nın son haline, "Kim inanır 79 yaşında olduğuna", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" gibi yorumlar yağdı.