SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni imajı ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye karakteriyle yer alan Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı. Uzun zaman sonra ortaya çıkan Güven Hokna'nın tarzına beğeni yağdı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni imajı ortaya çıktı
Başrolünde Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Halit Ergenç gibi isimlerin yer aldığı 'nde Hayriye karakteriyle yer alan Güven Hokna, yıllar sonra yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı.

GÜVEN HOKNA YENİ TARZIYLA ORTAYA ÇIKTI

Yaprak Dökümü dizisinin ardından son olarak Hercai'de rol alan Güven Hokna son 3 yıldır kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Tekrar bölümleri yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü'ndeki rolüyle beğeni toplayan Güven Hokna'nın yeni tarzına çok sayıda beğeni yağdı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni imajı ortaya çıktı

Saçlarını Hayriye karakterinin benzeri bir renge boyayan oyuncunun bir hayli de kilo verdiği gözlemdi. Güven Hokna'nın son haline, "Kim inanır 79 yaşında olduğuna", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" gibi yorumlar yağdı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni imajı ortaya çıktı
Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek
Evi yıkıldı, eşini kaybetti şimdi de huzurevine yerleşti! Zihni Göktay'ın son hali ortaya çıktı
