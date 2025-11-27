Evi yıkıldı, eşini kaybetti şimdi de huzurevine yerleşti! Zihni Göktay'ın son hali ortaya çıktı

Sayısız rol aldığı tiyatro oyunlarının yanı sıra Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler, Koçum Benim ve Görgüsüzler gibi dizilerde rol alan Zihni Göktay Maltepe'de bir huzurevine yerleşti. Zihni Göktay'ın son halini görenler büyük üzüntü yaşadı.

ZİHNİ GÖKTAY EŞİNİ KAYBETTİ, EVİ YIKILDI

79 yaşındaki usta tiyatrocu Zihni Göktay, üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve o günden sonra çok zor günler geçirmişti. Zihni Göktay, eşini kaybettikten sonra Fenerbahçe'de bulunan evinin yıkılma süreciyle de hayatı alt üst oldu.

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Zihni Göktay, Fenerbahçe'de yıkılan evinin ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleşti.