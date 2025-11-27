Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu sevgilisinin fanlarından bıktı! Gelen nefret dolu mesajları paylaştı

Sen Çal Kapımı, Güneşi Beklerken, Ya Çok Seversen ve Şeref Meselesi gibi dizilerde rol alan Kerem Bürsin bir süredir fenomen Selin Yağcıoğlu ile beraber. Sık sık sosyal medya hesaplarından birbirleri hakkında yorum yapan ikiliden Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'in hayranlarından dert yandı.

KEREM BÜRSİN'İN SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU ARTIK TAHAMMÜL EDEMEDİ

Kerem Bürsin'le ilişki yaşayan influencer Selin Yağcıoğlu, son dönemde özellikle yabancı kullanıcılardan aldığı nefret mesajları nedeniyle video paylaştı. Kızı Su’ya kadar hakaret edildiğini belirten Yağcıoğlu öfke kustu.

Selin Yağcıoğlu paylaştığı videoda, "Su'yu bir süredir daha az paylaşıyorum. Sadece son 1,5 aydır benim özel hayatımdaki gelişmelerden dolayı bana inanılmaz derecede kin ve nefret besleyen yabancı bir kitle var. Onlar çok saçma sapan kolajlar yapıyorlar. Saçma sapan şeyler yazıyorlar. Bazen çok terbiyesizce ve hadsizce mesajlar görüyorum Su'yu da dahil ettikleri" diyerek Kerem Bürsin'in fanlarına sitem etti.