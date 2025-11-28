Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Serenay Sarıkaya'dan peş peşe reklam anlaşmaları! Artık ekonomistler olmadan hareket edemiyor

Bir süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Serenay Sarıkaya, pek peşe reklam antlaşmalarıyla ise servetine servet katıyor. Geçtiğimiz ay 32 milyon TL'lik reklam anlaşması imzalayan Serenay Sarıkaya'dan dev bir anlaşma daha geldi.

Serenay Sarıkaya'dan peş peşe reklam anlaşmaları! Artık ekonomistler olmadan hareket edemiyor
Medcezir, Lale Devri, Adanalı ve Aile gibi dizilerde rol alan , Kimler Geldi Kimler Geçti ile de dijital platformda da adından söz ettirdi. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Serenay Sarıkaya son 1 ayda 2 büyük anlaşması yaptı.

SERENAY SARIKAYA TEK REKLAM ANLAŞMASINDAN 332 MİLYON KAZANDI

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay 32 milyon TL2lik reklam anlaşmasıyla adından söz ettirdi. 2026 yılına kadar dinlenme kararı alan Sarıkaya, dünyaca ünlü markasının 2026 yılı itibariyle yeni yüzü oluyor.

Serenay Sarıkaya'dan peş peşe reklam anlaşmaları! Artık ekonomistler olmadan hareket edemiyor

Yakında imzaların atılacağı anlaşma kapsamında Sarıkaya bir yıl boyunca reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimleri yapacak.

Serenay Sarıkaya'dan peş peşe reklam anlaşmaları! Artık ekonomistler olmadan hareket edemiyor

EKONOMİSTLER OLMADAN HAREKET ETMİYOR

Serenay Sarıkaya artık kazandığı parayı ekonomistlere sormadan değerlendirmiyor. Kazandığının çoğunu gayrimenkule yatıran oyuncunun Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu biliniyor. Sarıkaya'nın parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.

Serenay Sarıkaya'dan peş peşe reklam anlaşmaları! Artık ekonomistler olmadan hareket edemiyor
