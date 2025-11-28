Serenay Sarıkaya'dan peş peşe reklam anlaşmaları! Artık ekonomistler olmadan hareket edemiyor

Medcezir, Lale Devri, Adanalı ve Aile gibi dizilerde rol alan Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti ile de dijital platformda da adından söz ettirdi. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Serenay Sarıkaya son 1 ayda 2 büyük reklam anlaşması yaptı.

SERENAY SARIKAYA TEK REKLAM ANLAŞMASINDAN 332 MİLYON KAZANDI

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay 32 milyon TL2lik reklam anlaşmasıyla adından söz ettirdi. 2026 yılına kadar dinlenme kararı alan Sarıkaya, dünyaca ünlü kozmetik markasının 2026 yılı itibariyle yeni yüzü oluyor.

Yakında imzaların atılacağı anlaşma kapsamında Sarıkaya bir yıl boyunca reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimleri yapacak.

EKONOMİSTLER OLMADAN HAREKET ETMİYOR

Serenay Sarıkaya artık kazandığı parayı ekonomistlere sormadan değerlendirmiyor. Kazandığının çoğunu gayrimenkule yatıran oyuncunun Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu biliniyor. Sarıkaya'nın parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.