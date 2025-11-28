Bugün hangi maçlar var belli oldu! İşte günün maçları 28 Kasım

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig, La Liga, Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. İşte bu akşamın maçları!
Azerbaycan Premier Ligi
13:00 | Kapaz - Zira – CBC Sport
17:30 | Turan - Neftçi Bakü – CBC Sport
Kadınlar Hazırlık Maçı
15:00 | Türkiye - Arnavutluk – TRT Spor
Trendyol 1. Lig
17:00 | Amedspor - Esenler Erokspor – TRT Spor | Bein Sports 2
20:00 | Pendikspor - Manisa FK – TRT Spor | Bein Sports 2
Trendyol Süper Lig
20:00 | Kocaelispor - Gençlerbirliği – Bein Sports 1
Almanya Bundesliga 2
20:30 | Hannover 96 - Karlsruhe – Tivibu Spor 3
20:30 | Schalke 04 - Paderborn – Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final
20:30 | Al Ahli - Al Qadisiya – S Sport Plus
Almanya Bundesliga
22:30 | Monchengladbach - Leipzig – Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
İspanya La Liga 2
22:30 | Sporting Gijon - Andorra – S Sport Plus
Fransa Ligue 1
22:45 | Metz - Rennes – Bein Sports 3
İtalya Serie A
22:45 | Como - Sassuolo – S Sport 2 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
İspanya La Liga
23:00 | Getafe - Elche – S Sport | S Sport Plus