Bugün hangi maçlar var belli oldu! İşte günün maçları 28 Kasım

Süper Lig, La Liga, Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. İşte bu akşamın maçları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 28 KASIM?

Azerbaycan Premier Ligi

13:00 | Kapaz - Zira – CBC Sport

17:30 | Turan - Neftçi Bakü – CBC Sport

Kadınlar Hazırlık Maçı

15:00 | Türkiye - Arnavutluk – TRT Spor

Trendyol 1. Lig

17:00 | Amedspor - Esenler Erokspor – TRT Spor | Bein Sports 2

20:00 | Pendikspor - Manisa FK – TRT Spor | Bein Sports 2

Trendyol Süper Lig

20:00 | Kocaelispor - Gençlerbirliği – Bein Sports 1

Almanya Bundesliga 2

20:30 | Hannover 96 - Karlsruhe – Tivibu Spor 3

20:30 | Schalke 04 - Paderborn – Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final

20:30 | Al Ahli - Al Qadisiya – S Sport Plus

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Almanya Bundesliga

22:30 | Monchengladbach - Leipzig – Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

İspanya La Liga 2

22:30 | Sporting Gijon - Andorra – S Sport Plus

Fransa Ligue 1

22:45 | Metz - Rennes – Bein Sports 3

İtalya Serie A

22:45 | Como - Sassuolo – S Sport 2 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

İspanya La Liga

23:00 | Getafe - Elche – S Sport | S Sport Plus