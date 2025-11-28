Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Bursa'da trafiği kilitleyen kavga: İki kadın sürücünün inatlaşması kamerada!

'da kadın motosiklet ve sürücüsü arasında başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsünün motosikletliye çarpmasıyla büyüyen olayda, motosikletli de aracın aynasına vurarak karşılık verdi. Trafikteki gergin anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İKİ SÜRÜCÜ DE BİRBİRİNİ SUÇLADI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen kadın motosiklet sürücüsü ile aynı yönde seyreden kadın otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. İki sürücü de birbirini suçlarken, sözlü tartışma giderek şiddetlendi.

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK AKSADI

Otomobil sürücüsü tartışma esnasında motosikletliye aracını sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli kısa süreli denge kaybı yaşarken, büyük bir öfkeye kapıldı. Yaşanan gerilim üzerine kadın motosiklet sürücüsü otomobilin yanına giderek aracın sağ aynasına sert bir şekilde vurdu. Bu hareket sonrası tartışma daha da büyüdü ve iki taraf sokak ortasında birbirine hakaret etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı olay, trafikte aksamalara neden oldu.

Olay anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan motosiklet sürücüsü Rabia Bozkurt, "Trafikte seyir halindeyken orta şeritte seyrediyordum. Arkamda bir aracın beni sıkıştırdığını fark ettim. Motosikletin boyutu nedeniyle küçük olduğu için araç gibi şeritte yer kaplamıyor. Arkamda bulunan kadın da beni sıkıştırdı. Ben sağa çekildikçe o üzerime doğru geldi. Daha sonra inatlaşınca bana çarptı ve bende dengemi kaybettim. Zor olsada dengemi toparladım ve motosikletten inerek tepki gösterdim. Bu tür olayların yaşanmaması lazım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.