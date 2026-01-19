Akaryakıta zam geliyor! Rakam ve tarih belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol fiyatlarında değişiklikler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına çarşamba gününde itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.
İşte detaylar...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; motorin fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.
BENZİNE ZAM VE İNDİRİM GELMİŞTİ
Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti.
17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin: 54,00 TL
Motorin: 54,86 TL
LPG: 29,29 TL
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin: 53,83 TL
Motorin: 54,69 TL
LPG: 28,69 TL
ANKARA
Benzin: 54,90 TL
Motorin: 55,94 TL
LPG: 29,17 TL
İZMİR
Benzin: 55,19 TL
Motorin: 56,20 TL
LPG: 29,09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.