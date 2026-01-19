TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için kura çekimleri sürüyor. Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konut için de gözler TOKİ’den gelecek yeni duyurulara çevrildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI DİYARBAKIR 2026

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura sonuçları henüz açıklanmış değil. TOKİ, kura çekilişlerini illere göre planlayarak haftalık programlar halinde kamuoyuna duyuruyor ve her ilin kura süreci ayrı ayrı ilerliyor. Bu kapsamda Diyarbakır’a ilişkin sonuçlar da kura çekiminin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

Kura sonuçları açıklandığında hak sahipleri bireysel olarak sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranlarında asil ya da yedek durumu, hak sahipliği bilgisi ve bazı projelerde daire sırası gibi detaylar yer alıyor. Diyarbakır için kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte TOKİ’nin resmi kanalları ve e-Devlet sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek.

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konut için kura çekiliş tarihi şu an için açıklanmış değil. TOKİ, kura tarihlerini haftalık olarak duyuruyor ve her hafta farklı illerin kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Diyarbakır için de tarih bilgisi resmi açıklama yapıldığında netleşecek.

Bu hafta için açıklanan kura takvimine göre Trabzon’da 21 Ocak’ta, Kastamonu ve Sivas’ta ise 23 Ocak’ta kura çekimleri yapılacak. Daha önce Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde kura süreçleri tamamlandı. Diyarbakır kura çekiminin de ilerleyen haftalarda ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

TOKİ, 2026 yılı kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura çekilişlerini haftalık takvimle duyuruyor. Son olarak Şanlıurfa için kura çekimi gerçekleştirildi. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Muş, Bingöl, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Mardin, Adıyaman, Malatya, Kastamonu, Antalya, Sivas, Erzincan ve Şanlıurfa gibi birçok ilde kura süreçleri tamamlandı.

Kura çekimleri tamamlanan illerin ardından yeni haftalarda farklı şehirler için tarih duyuruları yapılıyor. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve yapılan basın açıklamalarıyla kura takvimi güncel olarak paylaşılıyor. Başvuru sahiplerinin, kendi illerine ilişkin kura tarihlerini TOKİ tarafından yapılacak duyurular üzerinden takip etmeleri gerekiyor.