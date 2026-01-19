Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

TOKİ kura sonuçları Diyarbakır 2026 kura çekimi kazananlar isim listesi merakla bekleniyordu. TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman olacağı Diyarbakır’da hak sahibi olmayı bekleyenler tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekilişi ve sonuçlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. TOKİ tarafından Türkiye genelinde kura çekimleri il il ve haftalık takvimle duyurulurken, Diyarbakır için süreçle ilgili resmi açıklamalar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte TOKİ kura takvimi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 21:52

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için kura çekimleri sürüyor. Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konut için de gözler TOKİ’den gelecek yeni duyurulara çevrildi.

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

TOKİ KURA SONUÇLARI DİYARBAKIR 2026

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura sonuçları henüz açıklanmış değil. TOKİ, kura çekilişlerini illere göre planlayarak haftalık programlar halinde kamuoyuna duyuruyor ve her ilin kura süreci ayrı ayrı ilerliyor. Bu kapsamda Diyarbakır’a ilişkin sonuçlar da kura çekiminin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

Kura sonuçları açıklandığında hak sahipleri bireysel olarak sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranlarında asil ya da yedek durumu, hak sahipliği bilgisi ve bazı projelerde daire sırası gibi detaylar yer alıyor. Diyarbakır için kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte TOKİ’nin resmi kanalları ve e-Devlet sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek.

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konut için kura çekiliş tarihi şu an için açıklanmış değil. TOKİ, kura tarihlerini haftalık olarak duyuruyor ve her hafta farklı illerin kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Diyarbakır için de tarih bilgisi resmi açıklama yapıldığında netleşecek.

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

Bu hafta için açıklanan kura takvimine göre Trabzon’da 21 Ocak’ta, Kastamonu ve Sivas’ta ise 23 Ocak’ta kura çekimleri yapılacak. Daha önce Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde kura süreçleri tamamlandı. Diyarbakır kura çekiminin de ilerleyen haftalarda ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

TOKİ, 2026 yılı kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura çekilişlerini haftalık takvimle duyuruyor. Son olarak Şanlıurfa için kura çekimi gerçekleştirildi. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Muş, Bingöl, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Mardin, Adıyaman, Malatya, Kastamonu, Antalya, Sivas, Erzincan ve Şanlıurfa gibi birçok ilde kura süreçleri tamamlandı.

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 bu haftaki TOKİ kura takvimi!

Kura çekimleri tamamlanan illerin ardından yeni haftalarda farklı şehirler için tarih duyuruları yapılıyor. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve yapılan basın açıklamalarıyla kura takvimi güncel olarak paylaşılıyor. Başvuru sahiplerinin, kendi illerine ilişkin kura tarihlerini TOKİ tarafından yapılacak duyurular üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.