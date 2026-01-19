Emekliye seyyanen müjdesi! Fatih Atik tarih vererek açıkladı

YÜKSEK PRİM ÖDEYEN EMEKLİLER BEKLEYİŞTE

"En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşacak. Altı ayda bir gündemimize gelen en düşük emekli aylığında yapılan artış haklı itirazları ve tartışmaları beraberinde getiriyor. 4.9 milyon kişinin faydalanacağı bu düzenleme daha fazla prim ödemelerine rağmen neredeyse aynı maaşı alan milyonlarca emeklinin tepkisini çekiyor.