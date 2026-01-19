Emekliye seyyanen müjdesi! Fatih Atik tarih vererek açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
En düşük emekli maaşının 20 bin liranın üzerine çıkarılması milyonlarca emekliyi rahatlatırken, gözler şimdi diğer emekliler için atılacak yeni adımlara çevrildi.
Artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünde kalıcı iyileşme bekleyen emekliler, Ankara’dan gelecek yeni sinyalleri yakından takip ediyor.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgileri ise beklentilerin karşılıksız kalmayacağını gösteriyor.
Ekonomide sağlanan iyileşmenin, 2026’nın ikinci yarısından itibaren emekli maaşlarına yansıması bekleniyor.
İşte Fatih Atik'in bugünkü yazısından emeklileri ilgilendiren çok önemli detaylar:
YÜKSEK PRİM ÖDEYEN EMEKLİLER BEKLEYİŞTE
"En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşacak. Altı ayda bir gündemimize gelen en düşük emekli aylığında yapılan artış haklı itirazları ve tartışmaları beraberinde getiriyor. 4.9 milyon kişinin faydalanacağı bu düzenleme daha fazla prim ödemelerine rağmen neredeyse aynı maaşı alan milyonlarca emeklinin tepkisini çekiyor.
Emeklilerin yaşadığı sıkıntı Cumhur İttifakının gündeminde. Yapılan kamuoyu araştırmaları emekliyi mutlu etmeden seçimlerde olumlu sonuç almanın zorluğunu ortaya koyuyor.
AK Parti kurmayları şunun farkında; ‘Seçime birkaç ay kala yapılacak emekli maaş artışı yeterli olmayacaktır. Emekli beklediği iyileşmeyi daha önceden görmeli ve bunun devam edeceğine inanmalı.’ İşte iktidar cephesinde adımlar bu gerçekliği göre atılacak. Yani emeklinin birkaç yıldır yaşadığı katlanarak artan sıkıntılar görmezden gelinmiyor emeklileri memnun edecek adımlar yeni dönem tabiriyle ‘yükleniyor.’"
BAYRAM İKRAMİYESİ
Fatih Atik tam bu noktada seyyanen zamma bir virgül koyup direksiyonu emeklilerin merak ettiği bir başka konu olan bayram ikramiyesine çeviriyor.
Atik konuyla ilgili, "Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 5 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Bu rakamlar şimdilik emeklinin derdine çare olmasa da hükümetin işin farkında olduğunu mağduriyetlerin giderilmeye çalışıldığını söylemek mümkün" değerlendirmesinde bulunuyor.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM
Fatih Atik tekrar milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zam konusuna dönüyor ve 2026 yılının ikinci yarısına işaret ediyor:
Ekonomik istikrar programının olumlu sonuçları enflasyonda kalıcı düşüşü beraberinde getirdi ve jeopolitik bir kırılma olmazsa iyileşme süreci devam edecek. Türk ekonomisinin bilançosunda 266 milyar dolarlık iyileşme sağlandı.
Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve kayıp kaçağı önlemek için yapılan kara para, yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarından sağlanan gelirler eklendiğinde emekli ve orta sınıf için yakın zamanda olumlu gelişmeler bekleniyor.
SEYYANEN ZAM İÇİN KRİTİK ANKARA KULİSİ
Şimdi sıra başta emekliler olmak üzere ücretlilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye geldi. Vatandaş cebindeki paranın arttığını ve daha fazla ihtiyacını karşıladığını uzun süreli olarak görmeli. Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün."